ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が5月31日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。フリー転向の可能性について言及した。

この日のゲストはフリーアナの増田紗織。増田アナは19年から朝日放送テレビ（ABCテレビ）の長寿番組「探偵！ナイトスクープ」の「4代目秘書」を務めた。今年3月にABCテレビ退社しながらも、年内まで継続出演する予定となっている。

ABCテレビを退社しながらも「探偵！ナイトスクープ」に継続出演できることについて千鳥・大悟は「太いの残したね」と驚きの表情を見せた。

さらに大悟は「西澤ちゃんはフリーになろうと思わないの？」と質問すると、西澤アナは「どうですかね…」と曖昧な返答。この言葉にノブは「知るか！」と猛烈なツッコミをいれた。

西澤アナは「辞めてもこの番組を続けられる…？（増田アナは）どうやって残ったの？」と尋ねた。増田アナは「残りたいな〜って空気を出してました」と明かした。

西澤アナは「会長の方にアピールしたいと思います」とフリー転向の可能性に言及した。