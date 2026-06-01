現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）を巡り、虚偽のイベント情報が出回っている。長男で声優の落合福嗣が1日、自身のSNSを通じ、同イベントは「予定がない」として応じないよう呼びかけた。また、落合氏本人も落合博満野球記念館のXを通じて注意喚起した。

福嗣は自身のもとに、「2026年11月15日、名古屋市にて落合博満がトークショー&ファンミーティングを行う・トークショーSS席では、サインや2ショット撮影がある・申込フォームには会場は書かれておらず【申込をした人に会場を教える】とだけ記載がある・内容は2時間のトークショーと博満さんとの触れ合いがある」といった内容のイベント情報が出回っているとの情報が寄せられた。これらはSNSユーザーに、DMで案内が送られてきているという。

この情報について福嗣が父に確認したところ「11月15日にはそんな仕事は入っていないし、出演依頼も来ていない」という回答があったという。

福嗣は「スタッフが事実確認等を行いますが、取り急ぎ 11月15日に落合博満のトークショーはありません という事だけ先にお伝えしておきます！」とし、名前を勝手に使われたとして「これがもし詐欺だった場合、警察への被害届も出す予定です」とコメント。「そもそも日付も時間も大まなかな場所も記載されている段階で、落合博満側が“知らない”というのはありえない事なので、取り急ぎ【イベント出演の予定は無い】という情報だけお伝えさせていただきました！」と呼びかけた。

また、落合博満野球記念館も公式Xを通じ、本人のコメントとして「さっき息子から確認がきたけれど、こんな仕事は入っていないぞ。みんな心配かけてごめんな」「こんな話も全く知らないな。出ると決まっていない仕事なのに、出るかのようにお知らせをしたら、みんなを騙している事になるんじゃないのか」と投稿してイベントについてきっぱり否定。

ファンからは「私もこれを見て申し込みしてしまいました、そして昨日の5/31の23:08にそのイベント会社からお詫びと返金の案内がメールで来ました、落合さん本人に了解を得てないのにイベント告知をする時点で詐欺です」「こうやってファンと繋がっていてくれてるから今回のことも未然に防げたのでこれは落合さんと福嗣さんのおかげですよ」などとさまざまなコメントが寄せられた。