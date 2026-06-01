『名探偵コナン』×「Zoff」コラボ商品公開！ コナンのメガネをイメージしたフレームが登場
アニメ『名探偵コナン』とメガネブランド「Zoff」がコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff ｜ 名探偵コナン」の受注予約受付が、6月1日（月）から、「Zoff」公式オンラインストアにて開始。ラインナップが公開された。
【写真】安室透＆赤井秀一モデルもかっこいい！ 『名探偵コナン』コレクション一覧
■全6キャラクターをイメージ
今回登場する「Zoff ｜ 名探偵コナン」は、江戸川コナン、毛利蘭、服部平次、灰原哀、安室透、赤井秀一をモチーフにしたアイウェアコレクション。
「江戸川コナン モデル」は、コナンのメガネをイメージしたウェリントン型のフレームに、“鍵穴”と“虫眼鏡”のパーツをさり気なく組み合わせた、日常使いしやすいアイテムとなっている。
また、ブラウンのメタルフレームに、帝丹高校の校章や時計盤をあしらった「毛利蘭 モデル」、APTX4869をイメージしたメタルパーツをフロントに施した「灰原哀 モデル」も用意。
さらに、和葉のお守りがデザインされた「服部平次 モデル」、ポアロのロゴマークを再現した「安室透 モデル」、シルバーブレットが目を引く「赤井秀一 モデル」も展開され、いずれも限定デザインのメガネケースとメガネ拭きが付属する。
そのほか、蓋を開けると犯人のシルエットが現れる「スタンドメガネケース」や探偵バッジ風の「マスコットクリーナー」など雑貨アイテムもそろう、『名探偵コナン』の世界観に浸れるコレクションとなっている。
【写真】安室透＆赤井秀一モデルもかっこいい！ 『名探偵コナン』コレクション一覧
■全6キャラクターをイメージ
今回登場する「Zoff ｜ 名探偵コナン」は、江戸川コナン、毛利蘭、服部平次、灰原哀、安室透、赤井秀一をモチーフにしたアイウェアコレクション。
また、ブラウンのメタルフレームに、帝丹高校の校章や時計盤をあしらった「毛利蘭 モデル」、APTX4869をイメージしたメタルパーツをフロントに施した「灰原哀 モデル」も用意。
さらに、和葉のお守りがデザインされた「服部平次 モデル」、ポアロのロゴマークを再現した「安室透 モデル」、シルバーブレットが目を引く「赤井秀一 モデル」も展開され、いずれも限定デザインのメガネケースとメガネ拭きが付属する。
そのほか、蓋を開けると犯人のシルエットが現れる「スタンドメガネケース」や探偵バッジ風の「マスコットクリーナー」など雑貨アイテムもそろう、『名探偵コナン』の世界観に浸れるコレクションとなっている。