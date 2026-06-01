森香澄、生成AIにしてほしいこと明かす 「管理しないと崩壊しちゃうので」
タレント・フリーアナウンサーの森香澄が1日、都内で行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に登壇。 生成AIを活用して代わりにやってほしいことを明かした。
【写真】マーメイドのようなピンクのバースデーケーキに大喜びした森香澄
計画や管理が苦手だという森。「自分の代わりに生成AIにやってほしいこと」を問われると、「プライベートのカレンダーを管理してほしいです」と回答。「ここも行きたい、あれも行きたいって思いつくのに、それを計画するのがあまり得意ではないので」と苦笑いし、「管理しないと崩壊しちゃうので、管理はしてるんですけど、その時間がAIに任せられるんだったら、ゴロゴロできるかなって思うんで。任せたいです」と活用法を語った。
ポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」は、きょう1日から14日まで東京・ルミネ新宿ルミネ2の2階 Gallery2で行われる。香りに包まれ、光りや素材が重なり合うロマンチックな空間で、夏のときめきの時間を提供しており、エモーショナルな空間の中で、“甘い魔法をかける夏”を五感で体験。夏のランジェリー、ビューティ、ルームウェアなど、5つのスペースで構成されている。
【写真】マーメイドのようなピンクのバースデーケーキに大喜びした森香澄
計画や管理が苦手だという森。「自分の代わりに生成AIにやってほしいこと」を問われると、「プライベートのカレンダーを管理してほしいです」と回答。「ここも行きたい、あれも行きたいって思いつくのに、それを計画するのがあまり得意ではないので」と苦笑いし、「管理しないと崩壊しちゃうので、管理はしてるんですけど、その時間がAIに任せられるんだったら、ゴロゴロできるかなって思うんで。任せたいです」と活用法を語った。