ネクライトーキー、TVアニメ『ヤニねこ』エンディング主題歌担当決定！EDテーマ「煙とブルー」を含むデジタルEPを8月5日にリリース！

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ネクライトーキーが2026年7月2日から放送されるTVアニメ『ヤニねこ』のエンディング主題歌を担当することが明らかになった。

『ヤニねこ』のエンディングに花を添える新曲の名は「煙とブルー」。

原作の大ファンである朝日(Gt)が過去に“いつかヤニねこがアニメ化されるときは主題歌を担当したい”という趣旨のSNS投稿を行っていたことがきっかけで書き下ろした一曲だ。

「煙とブルー」は8月5日にリリースを発表されていたデジタルEPの表題を飾り、他にはネクライトーキーらしいサウンドのポップチューン「エレキの気持ち」、疾走感のある「風がただ吹いている」、メジャーデビュー５周年ワンマン「〆」公演でライブ披露された、当時名前も決まっていなかった新曲「余計なこと」の計４曲が収録される。

デジタルEPのリリース日には、ライブとトークで構成される記念公演<デジタルEPリリース記念パーティー>を東京・新代田FEVERで開催し、9月からはEPを引っ提げて全国ツーマンツアー<オーキートーキー！全国編 vol.7>を開催することも明らかになっている。

また、ネクライトーキーは自身２作目となるBlu-ray映像作品『ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)』を6月24日(水)にコロムビアミュージックショップで発売する。配信EPのリリースに先駆けて新曲「余計なこと」を楽しむことができるライブBlu-rayも要チェックだ。

●リリース情報

Digital EP

「煙とブルー e.p.」

8月5日発売



品番：COKM-46568

＜収録曲＞

M1. 煙とブルー

M2. エレキの気持ち

M3. 風がただ吹いている

M4. 余計なこと

Blu-ray

「ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」

6月24日発売

品番：CEG-124

価格：￥8,000＋税

三方背BOX スペシャルブックレット付

*コロムビアミュージックショップ 限定発売

予約はこちら

https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6117/

＜収録曲目＞

M01. レイニーレイニー

M02. モブなりのカンフー

M03. ジャックポットなら踊らにゃソンソン

M04. 悪態なんかついちまうぜ

M05. こんがらがった！

M06. 北上のススメ

M07. 気になっていく

M08. 許せ！服部

M09. そういうものでしょう？

M10. 大事なことは大事にできたら

M11. bloom

M12. ふざけてないぜ

M13. あべこべ

M14. 余計なこと

M15. ら行が言えない、言葉が足りない

M16. 怠惰でいいナ

M17. サカナぐらし

M18. ちょうぐにゃぐにゃ

M19. 君はいなせなガール

M20. オシャレ大作戦

M21. だれかとぼくら

Enc1. 明日にだって

Enc2. 遠吠えのサンセット

●作品情報

TVアニメ『ヤニねこ』

2026年7月2日から TOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX、BS11：2026年7月2日から毎週木曜日24:30〜

AT-X：2026年7月25日から毎週土曜日24:30〜(※リピート放送：毎週木曜日28:00〜)

各配信サイトにて放送後一斉配信開始！

※予告なく変更となる場合があります

＜イントロダクション＞

人間と獣人が共存する世界で、

タバコを吸ってダラダラ生きる獣人・ヤニねこ。

金なし！生活力なし！ろくでなし！

マナーやモラルは吸い殻と一緒に捨ててきた。

ヤニ臭くて、汚くて、怠惰でクズ。

吸って、吐いて、ダベって、燃えて。

だけど、それなりに充実した日々を過ごしてます。

けっこう汚いけど、ちょっとだけ励まされる！

SNSでバズり散らかしたマンガが、

まさかのTVアニメ化に挑む！

放送できなかったらごめんにゃさい！

なんだか憎めないクズねこたちがおくる、

ヤニまみれな日常をゆる〜く見守ってください。

【スタッフ】

原作：にゃんにゃんファクトリー（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：木村 拓（スタジオ・レモン）

脚本：あおしまたかし

キャラクターデザイン：松浦 力

美術監督：丸山由紀子（アトリエ・ムサ）、吉野翔太郎（アトリエ・ムサ）

色彩設計：太田ゆいは

撮影監督：米澤 寿

編集：武宮むつみ

音楽：鈴木慶一

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

【キャスト】

ヤニねこ：夏吉ゆうこ

ヤクねこ：松岡美里

ハメねこ：船戸ゆり絵

カンサイねこ：清水彩香

アルねこ：井澤詩織

おちんぽ達郎：明智璃子

大家：稲田 徹

OPテーマ：忘れらんねえよ「なんもねえ」

EDテーマ：ネクライトーキー「煙とブルー」

●イベント情報

デジタルEPリリース記念パーティー

8月5日(水) at 東京・新代田FEVER

Open 18:30 / Start 19:00

チケット一般発売中

https://l-tike.com/necrytalkie/

前売り；￥5,500(+ 1 Dr) *お土産(ハンドタオル付)

●ライブ情報

オーキートーキー！全国編 vol.7

9月6日(日) 福岡・Drum Be-1 Open 17:30 / Start 18:00

9月11日(金) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA Open 18:30 / Start 19:00

9月18日(金) 埼玉・西川口Live House Hearts Open 18:30 / Start 19:00

9月26日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand Open 17:30 / Start 18:00

10月1日(木) 東京・下北沢シャングリラ Open 18:15 / Start 19:00

10月4日(日) 北海道・札幌cube garden Open 17:30 / Start 18:00

10月11日(日) 石川・金沢AZ Open 17:30 / Start 18:00

10月12日(月祝) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE Open 17:30 / Start 18:00

10月22日(木) 香川・高松DIME Open 18:30 / Start 19:00

10月23日(金) 広島・SIX ONE Live STAR Open 18:30 / Start 19:00

10月30日(金) 宮城・仙台MACANA Open 18:30 / Start 19:00

11月3日(火祝) 大阪・心斎橋SUNHALL Open 17:00 / Start 17:30

11月5日(木) 東京・Spotify O-WEST Open 18:00 / Start 19:00

プレイガイド１次先行

受付期間：5/22(金) 18:00 〜 6/7(日)23:59

前売り ￥5,800(+ 1Dr)

https://l-tike.com/necrytalkie/

U25 ￥5,000(+ 1Dr)

https://ticket-frog.com/e/okeytalkie_vol7

※U25チケットは25歳以下のお客様がご購⼊可能なチケットです。

ご⼊場時に年齢確認のため顔写真付き⾝分証明書の提⽰が必要となります。ご持参がない場合、⼀般チケットとの差額をお⽀払いいただきます。

＜「ネクライトーキー」プロフィール＞

2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。

2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。

一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。

関連リンク

ネクライトーキーオフィシャルサイト

https://necrytalkie.jp/