◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第３日▽早大―慶大（１日・神宮）

１勝１敗のタイで迎えた早慶戦３回戦のスタメンオーダーが発表された。早大は、３０日の１回戦におけるリーグ戦初打席本塁打から２戦連発で、「早慶戦男」となったラッキーボーイ、米国出身の霜結太外野手（２年＝マクレーン高）が「１番・左翼」で起用された。先発投手は３１日の２回戦に続き、４年生左腕の宮城誇南（こなん＝浦和学院）がマウンドに立つ。

勝てば勝ち点５の完全優勝で５季ぶり４１度目の優勝となる慶大は、今秋ドラフト候補のサウスポーの渡辺和大（４年＝高松商）が先発→救援→先発と早慶戦３連投。エースの左腕に全てを託す。

【先攻＝早大】

（左）霜（２マクレーン）

（二）湯浅（２仙台育英）

（三）岡西（４智弁和歌山）

（中）寺尾（４佐久長聖）

（右）徳丸（２大阪桐蔭）

（指）川尻（１仙台育英）

（一）高橋海（３山梨学院）

（捕）大越（２東筑）

（遊）山根（４鎌倉学園）

（投）宮城（４浦和学院）

【後攻＝慶大】

（中）丸田（３慶応）

（遊）林純（３報徳学園）

（指）小原（４花巻東）

（二）今津（４旭川東）

（右）一宮（２八千代松陰）

（一）吉野（４慶応）

（捕）吉開（４慶応）

（左）横地（４慶応）

（三）八木（３慶応）

（投）渡辺和（４高松商）