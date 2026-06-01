プロの片づけ術を実践したら…キッチンの驚きの変化を大公開【古堅純子さんのビフォーアフター】
【画像で見る】景色が変わって使いやすくなりました！
収納の中も外もものがあふれ、使いにくさに悩んでいた、雑誌『レタスクラブ』読者渡邉さんのキッチン。整理収納アドバイザー・古堅純子さんの“整理のコツ”と“手順”をもとに、実際にキッチンを整えました。今回は、そのビフォーアフターをたっぷり紹介。どこがどう変わったのか、家族みんなが使いやすくなる工夫を詳しくお届けします。
教えてくれたのは▷古堅純子さん
幸せ住空間セラピスト。5000軒以上のお片づけの経験から、独自の古堅式メソッドを確立。著書累計は70万部を超え、テレビや雑誌などでも幅広く活躍中。YouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」は、登録者数43万人以上の人気を誇る（2026年3月時点）。
昨年11月増刊号で、古堅さんによってリビングの景色を変えることに成功した
『レタスクラブ』読者渡邉さん
夫と6歳、2歳の息子、0歳の娘の5人で、3階建ての3LDKに住む。現在は育児休暇中。「どこに何を入れると効率がいいのか分からず……。家族が増えるたびに、ものもどんどん増えてしまったので、使いやすくしたい！」
『レタスクラブ』2025年11月増刊号でご紹介したリビングのお片づけ編は古堅さんのYouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」でチェックできます！
景色が変わって使いやすくなりました！
■ほぼ歩かずにスムーズに作業できる！
お米と炊飯器を、水と作業ライン（※1）の中間に配置。「ご飯を炊くときに必要な動作が、ほぼ動かずにできるようになりました。炊飯器下の引き出しに茶碗もあるので、すぐよそえるのもラク。よく飲むお茶やコーヒーもコップの近くにあり、いれやすい！」（渡邉さん）
※1：「水」「作業」「火」の3つのライン
水のライン：シンクを中心として、背面の収納も含めたエリア
作業ライン：調理スペースを中心に、背面まで含めたエリア
火のライン：コンロを中心としたエリア
■子どもが積極的にお手伝いしてくれる！
食卓に近い引き出しにカトラリーを収納。作業ラインからカウンター越しに食卓への配膳もスムーズにできるように。「カトラリーやコップが子どもでも出し入れできる場所にあるので、食事のときのお手伝いが長男の習慣になりました！」（渡邉さん）
■調理後の掃除がパパッとできる！
ものであふれて見えなかったコンロまわりの壁もすっきり。「景色が変わってものを置くことのほうが違和感になり、きちんと戻すことができています。ものをどかさなくていいので、調理の最後など、汚れが気になったときに拭くことができて快適です」（渡邉さん）
■夫も一緒に料理することがかなえられました！
「とにかく動線がスムーズ！ 使用頻度で分けて収納されているので、ものの定位置ができ、夫も使いやすそうです。今回も、"寄せ部屋"（※2）だけをどうにかすればいいので、片づけのハードルが下がって気がラクに。多すぎた食器も、子どもの成長に合わせて稼働率を見直して、少しずつ減らせそうです。何より私も清潔なキッチンに立つことが毎日うれしい気分！ 長男とカウンター越しのお盆の受け渡しも日課に」
※2：入り切らない消耗品のストックや、あまり使っていないものを集めた部屋のこと
■キレイにしたキッチンをキープするコツ
作業スペースにものが溜まるようになったらキッチン収納の見直しのサインです。3つのラインにおさめていたもので稼働していないものがあれば別の場所に移して、出し入れのしやすいキッチン収納をキープしましょう！
また、新しいものが増えて収納の中にゆとりがなくなるのもキッチンまわりにものが出しっぱなしになる原因です。キレイを保つためには収納の中にゆとりが必要です。あまり入れ過ぎないように注意しましょう。
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すっきりすることで、心や家族にも変化が現われる古堅式の片づけ。今回も立ち会えて感動でした！（編集：鈴出）
撮影／三佐和隆士
文＝徳永陽子