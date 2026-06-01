Ｓａｎｓａｎ<4443.T>が続伸している。同社はきょう、ダイワボウホールディングス<3107.T>傘下のダイワボウ情報システム（ＤＩＳ）と経理ＡＸサービス「Ｂｉｌｌ Ｏｎｅ」の販売代理店契約を締結したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



この契約により、ＤＩＳと契約（二次契約）を結ぶ販売パートナーは「Ｂｉｌｌ Ｏｎｅ」を提供することが可能。ＤＩＳの全国１１２拠点と、各地域の販売パートナー約１万９０００社のネットワークを生かし、「Ｂｉｌｌ Ｏｎｅ」の提供を全国で加速するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS