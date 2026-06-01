ライズ・コンサルティング・グループ<9168.T>が３日続伸している。５月２９日の取引終了後、ＳＨＩＦＴ<3697.T>との連携を強化すると発表したことが好材料視されている。



人材、営業、デリバリー、ＡＩの４領域に関して、上場企業としての独立性を維持しつつ、それぞれの事業成長を相互に支援する関係へと発展させる。ライズのコンサルティング人材基盤の更なる強化に向けて、ＳＨＩＦＴが自社の成長を牽引してきた人事運営のノウハウを活用した人材施策強化に取り組むほか、ＳＨＩＦＴが有する累計４０００社を超える顧客基盤を活用し、ライズのコンサルタントが活躍するプロジェクト機会獲得に向けて連携するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS