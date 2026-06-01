■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月1日11時45分発表 気象庁

1日11時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の南南西約190km

中心位置 北緯24度35分 (24.6度)

東経127度10分 (127.2度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

1日12時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の南南西約160km

中心位置 北緯24度50分 (24.8度)

東経127度10分 (127.2度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

1日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 那覇市の北約30km

予報円の中心 北緯26度30分 (26.5度)

東経127度40分 (127.7度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 東側 230 km (125 NM)

西側 190 km (105 NM)

2日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の北約80km

予報円の中心 北緯29度05分 (29.1度)

東経129度25分 (129.4度)

進行方向、速さ 北北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

■台風は右へカーブか

3日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 浜松市の南約70km

予報円の中心 北緯34度05分 (34.1度)

東経137度40分 (137.7度)

進行方向、速さ 北東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

暴風警戒域 南東側 290 km (155 NM)

北西側 250 km (135 NM)

4日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度50分 (36.8度)

東経145度30分 (145.5度)

進行方向、速さ 東北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

5日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度20分 (36.3度)

東経148度50分 (148.8度)

進行方向、速さ 東 15 km/h (7 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 230 km (125 NM)

■日本列島への影響は

台風第６号は、１日は沖縄地方、奄美地方にかなり接近し、その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

台風第６号は、１日１０時には那覇市の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



台風は、１日は沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

また、前線が、南西諸島付近から日本の南にのびています。この前線は、２日朝にかけて、台風の北側から北東側を北上して西日本に進み、その後３日にかけて、西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。

台風本体と前線の影響で、断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。

■風の予想

［風の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。

１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

九州北部地方 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿地方 ３０メートル（４５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

関東甲信地方 ３０メートル（４５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）



［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

１日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 １０メートル うねりを伴う

２日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 １０メートル うねりを伴う

沖縄地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ９メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 １０メートル うねりを伴う

東海地方 ８メートル うねりを伴う



［雨の予想］

南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

１日１２時から２日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 １００ミリ

四国地方 １５０ミリ

九州北部地方 ８０ミリ

九州南部・奄美地方 ２５０ミリ

沖縄地方 ２５０ミリ

その後、２日１２時から３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 ５０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部・奄美地方 １２０ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ４００ミリ

近畿地方 ３００ミリ

その後、３日１２時から４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ



［防災事項］

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。南西諸島では２日にかけて、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。

南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。

■全国の今後の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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