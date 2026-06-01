Snow Manがカラフルコーデでわちゃっと集合！「このビジュ好きすぎる」「ふわふわロングさっくんかわいい」「胸厚ひかる最高」と反響続々

Snow Manの公式Xが更新。シングル・アルバム収録曲から、サブスク未解禁だった計72曲の配信スタートを知らせる動画が公開され、注目を集めている。

【写真＆動画】Snow Man、計72曲をサブスク解禁を報告／同衣装の『Mステ』オフショット

■Snow Man、未解禁だった計72曲の配信スタートを報告

動画では、メンバーが赤、ピンク、ブルー、イエロー、パープルなど鮮やかなカラーを取り入れた衣装で登場。シャツやニット、ネクタイ、柄アイテムを組み合わせた個性豊かなスタイリングで、それぞれの雰囲気が際立っている。

まず阿部亮平が「これまで未配信だった僕たちの楽曲が配信スタートしました」と報告。続けて深澤辰哉が「過去にリリースした全シングル、アルバムの中から未配信だった計72曲が一気に配信スタートしています」とコメントし、最後に渡辺翔太が「ぜひ僕たちの楽曲をたくさん聴いてください」と呼びかけた。

前列と後列に分かれた並んでおり、リラックスした空気感も伝わる。メンバー同士の距離も近く、楽しげなチーム感がにじむ集合ショットとなっている。

SNSでは「嬉しい」「神曲たちが世界に放たれた」「深澤くんずっと動きかわいくてきゅーあぐ」「胸厚ひかる最高」「ふわふわロングさっくんかわいい」「このビジュ好きすぎる」といった声が寄せられている。