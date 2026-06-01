目黒蓮と吉本実由の“親子「BANG!!」ダンス”に「見守るめめがいいパパすぎる」「最後のほっぺプクッがかわいい」「実由ちゃんキレッキレ」の声集まる

【動画】目黒蓮と吉本実由の“親子「BANG!!」ダンス”／吉本実由が目黒連＆上戸彩に“突撃インタビュー”

目黒蓮が主演の映画『SAKAMOTO DAYS』公式Xが、目黒と子役の吉本実由で、映画の主題歌「BANG!!」（Snow Man）をダンスする動画を公開した。

■ふたりで顔を見合わせながら踊り出すシーンから必見

映画で目黒は“元最強の殺し屋”坂本太郎を、吉本は坂本の愛娘・花を演じている。

動画で目黒は黒トップスを腕まくり＆黒レザーパンツにロングヘアのハーフアップ、吉本は白地に黒いドット柄のワンピース姿で登場。サビが来るまでふたりで体でリズムをとりながら待機。目黒は吉本に寄り添うように腰を屈めて、ふたりで顔を見合わせている。

サビがはじまると目黒は笑顔をカメラに向け、吉本はピストルを撃つような振り。手をクロスさせ足を揃えて揺らし、ピストルを振るような振付をキレッキレにダンス。歌詞に合わせた扉を開く仕草や、力こぶポーズをグルグル回す振りなど、楽しそうに披露する吉本と、その姿を愛しそうに見つめながら踊る目黒。

小さな体で目いっぱい大きな振付を踊る、元気いっぱいな吉本のダンスにうれしそうな目黒。最後は目黒が吉本の背中に触れて手を振りながらプク顔。吉本も両手を振り、ふたりとも笑顔で締め括った。

コメント欄には「実由ちゃんキレッキレ」「実由ちゃんパパに教えてもらったのかな」「見守るめめがいいパパすぎる」「めめの優しい眼差しにキュン」「最後のほっぺプクッがかわいい」「親子ダンス尊い」などといったファンの声が続々と到着。

なお公式Xには、吉本が目黒と、坂本の妻で花の母である葵を演じた上戸彩に“突撃インタビュー”する動画も公開されている。

■キレッキレに踊る実由ちゃんを見つめながらスマートにダンスする目黒

親子らしい息ピッタリのダンスに「かわいい」「尊い」とファン歓喜。

■目黒＆上戸に実由ちゃんが“突撃インタビュー”

質問に真剣に答える目黒と上戸の表情にも注目。