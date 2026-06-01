ミセス、出川哲朗ら「テレビベテラン軍」とゲームで白熱！藤澤涼架の天然炸裂に「同じ匂いがする！」（出川）

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』が、6月1日20時55分から放送される。

■放送内容

◎“音楽界の出川哲朗”が爆誕

今回は「テレビベテラン軍」として、出川哲朗、飯尾和樹（ずん）、モーニング娘。OGの中澤裕子、辻希美がゲストに登場。

一瞬の判断力が求められるリズムゲーム「GOOD DAYゲーム」では、レベルアップした問題にミセスチーム、テレビベテラン軍ともに大白熱。 天然炸裂のミセス・藤澤涼架に、レジェンド・出川も「同じ匂いがする！」と称賛!? “音楽界の出川哲朗”爆誕の瞬間は見逃せない。

また、通常の11倍、高さ4メートルの「巨大ジェンガ対決」では、現在破竹の3連勝中のミセスチームが4連勝をかけてテレビベテラン軍と激突。しかし、モーニング娘。OGの中澤と辻の大暴れにより、番組初となる緊急事態が勃発。

◎若井滉斗が今回も世界的大物を釣りあげる

リアクション芸で一時代を築いてきたテレビレジェンド・出川哲朗。そんな出川のリアクションをクイズにした「出川検定」を開催する。実践編では、あの大物司会者が登場し、出川にガチドッキリを仕掛ける!?

さらに、前回、大物・研ナオコを釣りあげ、大きな話題となったコーナー「若井つり堀」。早くも第2弾が放送となり、ミセス・若井滉斗が今回も世界的大物を釣りあげる。 若井のリアルなリアクションに注目だ。

◎スタジオライブでは「インフェルノ」を披露

スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「インフェルノ」を披露。TVアニメ『炎炎ノ消防隊』のオープニング主題歌として書き下ろされた疾走感のあるロックチューンは、MV再生数が3億5,000万回を超える人気曲。ロック＆クールな雰囲気の衣装・演出にも注目だ。

■番組情報

TBS系『テレビ×ミセス』

06/01（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：渋谷凪咲、出川哲朗、飯尾和樹（ずん）、中澤裕子、辻希美

(C)TBS

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/