1日13時現在の日経平均株価は前週末比390.92円（0.59％）高の6万6720.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は371、値下がりは1164、変わらずは21と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を612.25円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が114.04円、東エレク <8035>が96.54円、村田製 <6981>が84.48円、リクルート <6098>が55.81円と続く。



マイナス寄与度は144.82円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が144.01円、イビデン <4062>が65.03円、豊田通商 <8015>が33.29円、フジクラ <5803>が27.96円と続いている。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、サービス、金属製品、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、輸送用機器、医薬品が並んでいる。



※13時0分10秒時点



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