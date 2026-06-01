BOYNEXTDOOR、初のフルアルバム音源一部公開 メンバー全員が楽曲制作に参加
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、6月8日に初のフルアルバム1st Studio Album『HOME』をリリースする。それに先立って、全曲の一部音源が初公開された。
【番組カット】今日も元気いっぱい！笑顔のBOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOORは5月31日午後10時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルに1stフルアルバム『HOME』のトラックスポイラー映像を公開した。
映像では、メンバーがさまざまな空間で新曲を披露する。楽曲の雰囲気と調和したメンバーたちの演技も見どころとなっている。玄関から始まる映像は、作業部屋や廊下、寝室など家のさまざまな場所を映し出す。先行公開曲「ddok ddok ddok」をはじめ、「06070」「ADIOS!」「Upside Down」「DIVE」「Forever You」「I Wonder」「I Wonder, Always」が順に流れる。タイトル曲「VIRAL」はクッキー映像のように最後に登場し、アルバム全体への期待感を高めている。
「VIRAL」は、BOYNEXTDOORの音楽がより多くの人々に広がってほしいという願いを込めた楽曲。短いフレーズだけでも、これまでの自由奔放な雰囲気とは異なる新たな魅力を感じさせ、好奇心を刺激する。JAEHYUNとWOONHAKがクレジットに名を連ねたほか、所属事務所KOZ ENTERTAINMENTの代表プロデューサー兼アーティストであるZICOが作詞・作曲に参加した。また、BOYNEXTDOORと継続的に制作を共にしてきたPop Timeとkakoがプロデュースを担当した。
収録曲「06070」は、不安だった練習生時代から夢をかなえたデビュー後までの感情を時系列で振り返る叙情的なヒップホップ曲となる。5月11日に先行公開された「ddok ddok ddok」は、6人の“招かれざる客”が突然あらゆる場所を訪れるという内容で描いている。「ADIOS!」は、思い通りにならない1日の終わりに未練を振り払い前へ進む過程を描いた楽曲で、激しく押し寄せるギターサウンドと爆発的なドラム演奏が爽快感を与える。
「Upside Down」では、1日1日を人生最後の日のように後悔なく生きたいという思いを爽やかなボーカルで歌う。スウィングジャンルをベースにした伴奏が軽快な雰囲気を演出する。「DIVE」は愛する相手に深く惹かれていく感覚を感覚的に表現した楽曲で、水中に潜ったようなこもったサウンドエフェクトが没入感を高める。「Forever You」は両親への真心を手紙のようにつづった楽曲で、繊細なピアノの旋律と切ない歌声が魅力となっている。
さらに、ONEDOOR（ファンネーム）に捧げる「I Wonder」と、アルバムでのみ聴くことのできる「I Wonder, Always（CD Only）」まで、多彩な楽曲が収録されている。
6月8日午後6時にリリースされる1st Studio Album『HOME』は、BOYNEXTDOORがこれまでの活動を振り返りながら感じた感情を率直に描いた自伝的な作品。青春の成長や痛みなど、誰もが共感できるテーマで構成されている。メンバー全員が楽曲制作に参加し、グループならではの個性をより色濃く反映させた。
BOYNEXTDOORは、5日にタイトル曲「VIRAL」のミュージックビデオティーザーを公開し、6日には『Weverse Con Festival 2026』に出演してカムバックムードをさらに盛り上げる予定。また、アルバム発売当日の8日午後8時には、Korea University Hwajeong Gymnasium にてショーケースを開催する。
【番組カット】今日も元気いっぱい！笑顔のBOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOORは5月31日午後10時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルに1stフルアルバム『HOME』のトラックスポイラー映像を公開した。
映像では、メンバーがさまざまな空間で新曲を披露する。楽曲の雰囲気と調和したメンバーたちの演技も見どころとなっている。玄関から始まる映像は、作業部屋や廊下、寝室など家のさまざまな場所を映し出す。先行公開曲「ddok ddok ddok」をはじめ、「06070」「ADIOS!」「Upside Down」「DIVE」「Forever You」「I Wonder」「I Wonder, Always」が順に流れる。タイトル曲「VIRAL」はクッキー映像のように最後に登場し、アルバム全体への期待感を高めている。
収録曲「06070」は、不安だった練習生時代から夢をかなえたデビュー後までの感情を時系列で振り返る叙情的なヒップホップ曲となる。5月11日に先行公開された「ddok ddok ddok」は、6人の“招かれざる客”が突然あらゆる場所を訪れるという内容で描いている。「ADIOS!」は、思い通りにならない1日の終わりに未練を振り払い前へ進む過程を描いた楽曲で、激しく押し寄せるギターサウンドと爆発的なドラム演奏が爽快感を与える。
「Upside Down」では、1日1日を人生最後の日のように後悔なく生きたいという思いを爽やかなボーカルで歌う。スウィングジャンルをベースにした伴奏が軽快な雰囲気を演出する。「DIVE」は愛する相手に深く惹かれていく感覚を感覚的に表現した楽曲で、水中に潜ったようなこもったサウンドエフェクトが没入感を高める。「Forever You」は両親への真心を手紙のようにつづった楽曲で、繊細なピアノの旋律と切ない歌声が魅力となっている。
さらに、ONEDOOR（ファンネーム）に捧げる「I Wonder」と、アルバムでのみ聴くことのできる「I Wonder, Always（CD Only）」まで、多彩な楽曲が収録されている。
6月8日午後6時にリリースされる1st Studio Album『HOME』は、BOYNEXTDOORがこれまでの活動を振り返りながら感じた感情を率直に描いた自伝的な作品。青春の成長や痛みなど、誰もが共感できるテーマで構成されている。メンバー全員が楽曲制作に参加し、グループならではの個性をより色濃く反映させた。
BOYNEXTDOORは、5日にタイトル曲「VIRAL」のミュージックビデオティーザーを公開し、6日には『Weverse Con Festival 2026』に出演してカムバックムードをさらに盛り上げる予定。また、アルバム発売当日の8日午後8時には、Korea University Hwajeong Gymnasium にてショーケースを開催する。