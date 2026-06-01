TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが31日深夜に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は33日連続でこの日4度目の投稿となった。

同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。

この投稿は、新キャラと思しきイラスト。服装は、乃木/Fと同じグレーのスーツにブルーのネクタイのように見える。しかし、体型が違ったり丸菱商事の社章バッジが付いていなかったり、一体誰なのか。ネットではファンから「あれ？Fと乃木さんで終わりかと思ったのに」「新キャラですかね」「乃木、新人格か!?」「乃木とFが融合した完全体!?」などと多くの憶測を呼んでいる。

VIVANTの公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。この日で33日連続で登場したキャラクターは38人。多くの正体不明の人物や、「ベキ」「ドラム」「ジャミーン」「黒須」ら前作出演者とみられる人物も登場している。

前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木憂助（堺）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく。