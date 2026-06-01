涼やかに、美しく。夏の光を味方にする、大人の【最旬シアーアウター】
今シーズンの夏の羽織りものは、シアー素材が注目を集めています。シアーな質感は、見た目の清涼感はもちろん、コーディネートに奥行きと洗練された抜け感をもたらします。メッシュやチェック、ラメストライプなど、多彩な表情で魅せる最新のシアーなアウターで暑い日のお出かけをドラマティックにアップデートしませんか。
【ユナイテッド トウキョウ】サファリジャケット調アウターは、機能性素材を採用
「ベルトメッシュシャツブルゾン」各\36,300
サファリジャケットのようなデザインのブルゾン。通気性・保温性・吸水速乾性に優れた軽量メッシュ生地は、程よいハリ感とドライさが特徴で、しわになりづらいのも特徴です。袖ボタンを開けてスリットスリーブに、ウエストマークでスタイルアップが叶うベルトは3通りの通し方があり、着こなしのバリエーションが広いのも嬉しい。
【アーバンリサーチ】清涼感のある透け感とチェック柄が夏の装いをクラスアップ
「シアーチェックジャケット」\22,000
程よい透け感が涼やかな印象を与える、オリジナルのシアーチェックのジャケット。ゆとりのあるシルエットのため、シャツのような軽快な着心地ときちんと見えを両立しています。袖口に備えた2つのボタンは、留める位置を変えることで袖口幅の調節ができ、ロールアップも楽しめます。
【KBF】ラメ入りストライプでほのかに華やかな、涼し気な雰囲気を纏うシアーシャツ
「シアーストライプBIGシャツ」各\6,600
細かなラメ入りストライプがプリントされたシアーなビッグシャツ。腰まわりや二の腕をカバーするサイジングに加え、裾は横から見ても可愛いラウンドヘムに。
機能美とトレンド感を兼ね備えた1着を選んで、暑さに負けない洗練された大人のおしゃれを楽しんで。
※価格はすべて税込みです