妻夫木聡＆佐藤隆太、“親友”櫻井翔のラストライブ見届ける「最後の最後まで愛に溢れた嵐でした」
俳優の妻夫木聡と佐藤隆太が5月31日にInstagramを更新。同日に東京ドームで行われた嵐のラストライブを見届けたことを報告した。
【写真】妻夫木聡、嵐Tシャツで笑顔
妻夫木が「ありがとう 本当に本当にお疲れ様でした」と投稿したのは自身のオフショット。投稿の1枚目は、嵐のTシャツを着た妻夫木のソロショット。続く2枚目の写真は、嵐のラストライブを見届けた佐藤との2ショットとなっている。投稿の中で妻夫木は「最後の最後まで愛に溢れた嵐でした またどこかで会えたらいいなぁ」とコメントしている。
また佐藤も自身のInstagramに妻夫木との2ショットを公開。投稿の中で佐藤は嵐のラストライブについて「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた5人でした」と振り返り「僕も含めて、今日というこの日までに、どれだけの皆んなの日々を彩ってくれたか。どれだけの皆んなの背中を押して、勇気づけてくれたのか」とつづり「本当に、お疲れ様でした。そして…本当にありがとう」とメンバーに感謝。さらに「聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立ち会えたのも嬉しかった！」と投稿を締めくくっている。
妻夫木と佐藤は、嵐の櫻井翔と2002年放送のドラマ『木更津キャッツアイ』（TBS系）で共演。また『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）では「親友3人旅」企画も度々放送されている。
引用：「妻夫木聡」Instagram（@satoshi_tsumabuki_official）、「佐藤隆太」Instagram（@ryutasato）
【写真】妻夫木聡、嵐Tシャツで笑顔
妻夫木が「ありがとう 本当に本当にお疲れ様でした」と投稿したのは自身のオフショット。投稿の1枚目は、嵐のTシャツを着た妻夫木のソロショット。続く2枚目の写真は、嵐のラストライブを見届けた佐藤との2ショットとなっている。投稿の中で妻夫木は「最後の最後まで愛に溢れた嵐でした またどこかで会えたらいいなぁ」とコメントしている。
妻夫木と佐藤は、嵐の櫻井翔と2002年放送のドラマ『木更津キャッツアイ』（TBS系）で共演。また『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）では「親友3人旅」企画も度々放送されている。
引用：「妻夫木聡」Instagram（@satoshi_tsumabuki_official）、「佐藤隆太」Instagram（@ryutasato）