ラグビー・リーグワン２部の花園近鉄ライナーズは１日、首脳陣が地元・東大阪市役所を表敬訪問し、今季の報告を行った。

ＯＢの太田春樹監督が就任した今季は、新加入した南アフリカ代表ＳＯマニー・リボックらの活躍で開幕から６連勝と好発進も、最終盤に３連敗と失速。３位で終え、２位までが出場できる１部下位との入替戦に出場できず、３季ぶりの１部復帰を果たせなかった。

この日、野田義和市長らを前に、太田監督は「多大なるご支援ご声援ありがとうございました。ディフェンス（の甘さ）と反則（の多さ）、この２つが大きな課題となり、一貫性のあるパフォーマンスが出せませんでした」と報告。元ニュージーランド代表のＣＴＢピーター・ウマガ＝ジェンセン共同主将も「出だし好調でしたが、（選手たちの）メンタルが最後まで、もたなかった」と反省した。野田市長は笑顔でねぎらい「お疲れ様でした。花園といえばライナーズ。ぜひ来シーズン、何としても勝つというところを期待しています」と励ました。

報告後、クラブの駒喜多学部長が報道陣に対応。同部長は「来季も太田監督？ はい、同じ体制で積み上げを重ねていきたい」と指揮官続投を明言し、リボックやジェンセンの残留も明かした。太田監督は「来シーズン、必ず課題を克服し、（２部）優勝と（１部）昇格に向けてハードワーク、精進を重ねる」と２季目のリベンジを誓った。

既にリーグ最終戦の翌日の５月１１日から個人練習を開始。例年より早い７月１３日にチーム練習をスタートさせる予定だ。近鉄特急が来季こそ、目標に向かって走り切る。