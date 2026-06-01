銀杏BOYZは1日、公式サイトを通じ、この日開催を予定していた「銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆」F.A.D YOKOHAMA公演を中止すると発表した。メンバー・山本幹宗の体調不良のため。アーティストの体調不良によりライブが当日中止となるケースが相次いでいる。

銀杏BOYZは、「本日6月1日(月)開催を予定しておりました『銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆』F.A.D YOKOHAMA公演はメンバー・山本幹宗の体調不良により、やむなく公演を中止とさせていただきます」と発表。「この度は急なご案内となり、公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

先月30日にはロックバンド「Mr.Children」がボーカルの桜井和寿の風邪による体調不良のため、公演の継続は困難と判断し、同日の大阪城ホール公演を中断。また、31日の公演も中止することを発表した。

4月24日にはロックバンド「T-BOLAN」が、47都道府県ツアーの和歌山公演の延期を開演7分前に発表した。ボーカルの森友嵐士の体調不良のため。翌日の奈良公演も延期となった。2公演の振り替え公演を6月下旬に行うという。

ロックバンド「OKAMOTO'S」は3月20日、ベースのハマ・オカモトの体調不良のため、この日に愛知・NAGOYA CLUB QUATTROで開催予定だったライブを中止にすることを発表した。