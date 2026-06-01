森香澄、誕生日ケーキに大喜び 1番乗りの祝福メッセージ明かす
タレント・フリーアナウンサーの森香澄が1日、都内で行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に登壇。サプライズで登場した誕生日ケーキに大喜びした。
【全身ショット】リアルマーメイド…淡いブルーのドレスで魅了した森香澄
同イベントは、「人魚のブラ」や森とのコラボ商品の発売、ポップアップショップ「EACH JOHN SUMMER OASIS」のオープンを記念して開催。PEACH JOHNのミューズである森は、6月16日に31歳の誕生日を迎える。
イベント終盤、舞台袖から貝殻のデザインが施されたピンクのケーキが登場。森は「かわいいです！」と大はしゃぎ。この日、誕生月を迎えたためメルマガが届いたという。「まだメルマガからしかお祝いされてなかったので。今年初めてお祝いされました」と喜んだ。
ポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」は、きょう1日から14日まで東京・ルミネ新宿ルミネ2の2階 Gallery2で行われる。香りに包まれ、光りや素材が重なり合うロマンチックな空間で、夏のときめきの時間を提供しており、エモーショナルな空間の中で、“甘い魔法をかける夏”を五感で体験。夏のランジェリー、ビューティ、ルームウェアなど、5つのスペースで構成されている。
【全身ショット】リアルマーメイド…淡いブルーのドレスで魅了した森香澄
同イベントは、「人魚のブラ」や森とのコラボ商品の発売、ポップアップショップ「EACH JOHN SUMMER OASIS」のオープンを記念して開催。PEACH JOHNのミューズである森は、6月16日に31歳の誕生日を迎える。
ポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」は、きょう1日から14日まで東京・ルミネ新宿ルミネ2の2階 Gallery2で行われる。香りに包まれ、光りや素材が重なり合うロマンチックな空間で、夏のときめきの時間を提供しており、エモーショナルな空間の中で、“甘い魔法をかける夏”を五感で体験。夏のランジェリー、ビューティ、ルームウェアなど、5つのスペースで構成されている。