サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）に出場するオーストラリア代表が1日に発表され、代表出場経験がないJ1町田のFWテテ・イェンギ（25）、J2新潟のDFジェイソン・ゲリア（33）らが選ばれた。GKマシュー・ライアン（34＝レバンテ）、FWマシュー・レッキー（35＝メルボルン・シティー）は4度目のW杯代表入りとなった。

また、オーストラリア生まれでイタリアとの二重国籍を持っているMFクリスティアン・ボルパト（22＝サッスオーロ）も代表入りした。ロイター通信によると、U―21までイタリア代表でプレーしていたボルパトは、5月29日に代表資格の国籍をオーストラリアに変更。2月にボルパトが所属するサッスオーロを訪れ、オーストラリア代表入りを打診したポポビッチ監督は、「プレッシャーは一切かけていない。あくまで話し合いだ。彼がオーストラリア代表でプレーしたいのであれば、決断を尊重する」と説明していた。

イタリア系のボルパトは16歳だった20年1月にローマと契約し、21年12月にセリエAデビュー。22年にはU―19イタリア代表に選ばれ、同年のW杯カタール大会ではオーストラリア代表招集を辞退していた。ポジションはトップ下で、ウイングでもプレー。23年にサッスオーロへ移籍し、今季はセリエAで24試合に出場して2得点だった。

オーストラリアはW杯1次リーグD組でトルコ、米国、パラグアイと対戦する。