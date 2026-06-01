核拡散防止条約（NPT）は、1968年7月に署名、1970年3月に発効し、1995年には無期限延長が決定された。我が国は1970年2月署名、1976年6月批准した。現在、世界の191カ国が加盟し、核軍縮、核不拡散、原子力の平和利用という3本柱を基軸に、国際社会における核秩序の維持に重要な役割を果たしてきたと言われている。

なお、インド、パキスタン、イスラエル、南スーダンの4カ国はNPTには加盟していない。この再検討会議は5年に一度開催されるが、今年は4月27日から5月22日までニューヨークの国連本部でベトナムが議長国となり開催された。しかし前2回に引き続き共同声明を採択することはできなかった。イラン戦争、中東戦争などをめぐる巡る核武装国と非核武装国の主張に隔たりがあり、これを解決できなかったようだ。

なぜ3回も続けて共同声明をまとめることができなかったのか。非核武装国がNPT条約は不平等条約だと気が付き始めているからだ。5大国（アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国）だけが核武装の権利があり、その他の国は核武装をしないというのは、5大国の軍事的、政治的立場を強化するものだ。

当初は各国が核兵器を危険な兵器だと認識し、その拡散を防ぐという考えを受け入れてきたが、核兵器保有疑惑でイラクやイランが軍事攻撃を受けるのを見ておかしいと思うようになってきた。NPT条約がなければ戦争が起きないはずなのに、NPT条約があるから戦争が起きている。

核武装こそが最大の抑止力

ならず者国家とかテロ支援国家が核兵器を持ったら危険という理由で戦争が仕掛けられているが、それは戦争の口実だと世界各国が気付くようになった。かつて北朝鮮もならず者国家、テロ支援国家だとアメリカが言っていたが、核武装した北朝鮮が危険行動に出る兆候はない。北朝鮮の核武装はアメリカの軍事攻撃を抑止しているのだ。

我が国でも1970年前後にはNPT条約に加盟したら、将来核武装の選択が封じられるということで、外務省内でも条約加盟に反対する声が強かったと、自衛隊から外務省に出向していた先輩から聞いた。しかし、今では日本政府は世界の核廃絶の先頭に立つと言っている。すっかりアメリカに洗脳されている。日米韓の北朝鮮の核ミサイルを廃棄させようとする話し合いが10年以上も続いている。

しかしこれが実現することはないだろう。北朝鮮は核武装が最大の抑止力ということを十分に理解しているからだ。日米韓協議の真の目的は日本に核武装したいと言わせないためのアメリカの深慮遠謀なのだ。日本被団協に対するノーベル平和賞の授与も、日本の核武装封じの意図が込められていることに気付くべきだ。

もう日本もそろそろ目覚めるべきだ。核武装こそ最大の抑止力なのだ。日本が軍事的に強くなると戦争を仕掛けるという日本の左系の人たちの歴史認識を改めてもらう必要がある。憲法改正もできず、核武装もしないで国の守りをアメリカに頼り、経済的利益を失っている現状を改善しなければならない。自分の国を自分で守る、歴代総理のこの言葉を実現しなければならない。

第29代航空幕僚長 田母神俊雄