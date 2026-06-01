まさかの凡ミス。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE 2号店』」に生出演して、カメラに見切れた共演者にダメ出しした。

【映像】大きい体が隠しきれない2.5次元俳優

文字通りカフェがコンセプトの当番組は、ボートレース予想やミニゲームで楽しむ内容。番組中盤では、ボートレース場の大時計にちなんだ企画「12秒オタマで曲当てクイズ」を実施した。“オタマ”とは、明和電機が製作した、オタマジャクシを模した音符型電子楽器のこと。進行役が「こちらを演奏していただき、何の曲を演奏してるかを当ててもらいます。回答者と演奏者に分かれてチャレンジをし、12秒間で…」などと説明する中、ここで事件が勃発した。

なんと、準備をする2.5次元俳優・桜庭大翔がデカデカとカメラにカットイン。進行役が「邪魔だなぁ。体が大きいから」と苦言を呈すると、共演者たちも手を叩いて大ウケした。その後、桜庭がほふく前進で逃げるも、藤森は「おい！」と大呆れ。「見たことあんのか？『笑っていいとも！』とかでタモリさんに被ってるスタッフさん、見たことないだろ？なにやってんだよ！」とかつての大人気生放送番組を例に出して指摘すると、ファンからも「こらこら」「でかいからな」「新人スタッフさん？笑」「大翔くんおもしろかったよ」「筋肉」などと多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）