500円って本気で凄い！「もはや無印超えたかも…！」即売り切れそうな100均の高見えバッグ

またしてもダイソーで高見えするバッグを発見しました！コットン素材の大きなポケットが目を惹くジュートバッグ。大容量で荷物もたっぷり収納できます。価格はなんと500円！近い価格帯で売られている無印の大サイズのシンプルなジュートバッグより、こちらのほうがポケット付きでお得♡売り切れるのが早そうです…！

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商品情報

商品名：コットンポケット付ジュートバッグ（46cm×34cm×20cm）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：46cm×34cm×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480720487

これが500円！？ダイソーの『コットンポケット付ジュートバッグ』がおしゃれ♡

先日ダイソーのバッグ売り場をパトロールしていたら、凄い商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『コットンポケット付ジュートバッグ（46cm×34cm×20cm）』という商品。アウトポケット付きの、大きめサイズのジュートバッグです。

価格はなんと550円（税込）！無印良品では499円（税込）の大サイズのシンプルなジュートバッグが販売されていますが、こちらはポケット付きで近い価格帯で売られていると考えるとお得に感じます。

ジュートの本体にコットン素材のポケットの組み合わせが、ナチュラルでおしゃれ♡上品な雰囲気で、大人のデイリーコーディネートに馴染みます。

これからの季節はカゴバッグ感覚で使うのもおすすめ。ジュートにしか出せない軽やかさによって、程よい抜け感をプラスしてくれます。

ハンドルはしっかりとしていて頑丈な印象です。長めなので、肩にも余裕で掛けられます。

また、質感がふかふかとしているので、肩に食い込みにくいのも嬉しいポイント。使い手目線の細かな工夫がありがたいです。

サイズは約46cm×34cm×20cmで、A3サイズがしっかり入る大きさとなっています。マチがたっぷりあるので、置いたときに自立してくれるのも高評価。

ジュートのパリッとした張り感も相まって、しっかり形を保ってくれるので荷物整理が楽に行えます。

荷物がたっぷり入って頼れる！1〜2泊の旅行も余裕◎

ジム通いのセットを想定して荷物を詰めてみたところ、900mLのペットボトル2本、フォーム用ローラー、洗面セット、着替えがすっぽり収納できました。

荷物が控えめな方なら、1〜2泊の旅行も余裕で行けそうです。

ポケットはPCケースが入るほどの大きさで、とても頼りになります！クリアファイルなどの、なるべく折り曲げたくないものを入れるのにぴったり。

お出かけ用だけでなく、お仕事用や推し活用としてもおすすめです。

今回は、ダイソーの『コットンポケット付ジュートバッグ（46cm×34cm×20cm）』をご紹介しました。

他にもダイソーには姉妹店を含めて、ジュートバッグがたくさん販売されているので、お好みが見つかりやすいかも！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。