100均で思わず買っちゃった！「まるでコスメみたい♡」パケ買いしたら大成功だった文房具

ダイソーで見つけた『ラメ入マーカーペン』が、まるでコスメのような可愛さで思わずパケ買いしてしまいました♡上品なラメ感で、ノートや手帳をさりげなく華やかに。黒文字の上からでもにじまず使えて、メッセージカードにもぴったりです。リップのようなフォルムもお洒落で、持っているだけでテンションが上がりますよ！

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商品情報

商品名（左から）：ラメ入マーカーペン（NCS、ゴールドカラー＆シルバーカラー、2本）／ラメ入マーカーペン（NCS、ピンク＆パープル、2本）

価格：各￥110（税込）

内容量：各2本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480971629／4550480971612

まるでコスメ！あまりの可愛さに思わずパケ買いした文房具

ダイソーの文具売り場で見つけた『ラメ入マーカーペン（NCS、ゴールドカラー＆シルバーカラー、2本）』と『ラメ入マーカーペン（NCS、ピンク＆パープル、2本）』。

見かけた瞬間思わずパケ買いしたアイテムですが、これが大当たりでした！

やはり惹かれるのは、このリップのような可愛さ。机に置いてあるだけでも気分が上がるデザインがGOODです。

使い勝手も抜群！『ラメ入マーカーペン（NCS、ゴールドカラー＆シルバーカラー、2本）』と『ラメ入マーカーペン（NCS、ピンク＆パープル、2本）』

実際に使ってみると、4色すべてで肉眼でもラメがしっかり確認できるクオリティ。どのカラーもギラギラしすぎず、儚いラメ感がたまりません。

特に黒いボールペンで書いた文字の上から重ねても、インクがにじむことなくキレイにラインを引けるのは嬉しいポイント。

ノートや手帳のデコレーションに使うと、一気に華やかさが出て気分も上がります。

マーカーとしてはもちろん、文字を書く用途でも活躍します。ラメ入りの文字はゴージャスに見えるので、誕生日カードやメッセージカードにぴったりです。

描き心地もスムーズで、ペン自体もぷっくりとしたフォルムで持ちやすいのが◎実用性とデザイン性を兼ね備えた、優秀なラメマーカーです。

今回はダイソーの『ラメ入マーカーペン（NCS、ゴールドカラー＆シルバーカラー、2本）』と『ラメ入マーカーペン（NCS、ピンク＆パープル、2本）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。