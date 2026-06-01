これ100円はやりすぎだって！「高見え素材なのに洗える！」生活感を消すカバー
商品情報
商品名：ティッシュケースカバー（インド綿混、ナチュラルドビー）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：17cm×30cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480666051
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ティッシュケースカバー（インド綿混、ナチュラルドビー）』という商品。ナチュラルな質感のおしゃれなティッシュケースカバーです。
インテリアにも馴染みやすい、やわらかな風合いのナチュラルドビーも素敵。
インド綿混のカバーが、100円ショップで購入できるとは思いませんでした！
生活感を消しておしゃれに保管！吊るせば省スペース化も叶う◎
カバーのサイズは約17cm×30cmとなっています。調べてみると、標準的なティッシュ箱のサイズは約11cm×24cm前後が基本となっているようなので、サイズが合えば箱ティッシュも入れられそうです。
今回はソフトパックティッシュを入れてみましたが、余裕をもって収納できました。面ファスナー付きなので、口をしっかりと閉じられるのも嬉しいポイントです。
そのまま置くと生活感が出やすいティッシュも、カバーに入れるだけで一気におしゃれに。空間にも馴染みます。
持ち手が付いているので、フックなどに掛けて吊るせるのもGOOD。置く場所がなくても、省スペースで保管できます。
キッチンペーパーやお掃除ペーパーにも使えて便利◎
ティッシュだけでなく、キッチンペーパーやお掃除ペーパーなどの収納にもおすすめです。
置き場所がない場所にも吊るせるので、お手洗いなどでも重宝します。洗濯も可能なので、清潔をキープできる点も助かります。
派手なパッケージも隠せて、すっきりとした空間作りを後押ししてくれますよ。
今回は、ダイソーの『ティッシュケースカバー（インド綿混、ナチュラルドビー）』をご紹介しました。
さすがに300円以上するだろうと思っていたのですが、値札を見て驚愕…110円（税込）でした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。