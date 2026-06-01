これ100円はやりすぎだって！「高見え素材なのに洗える！」生活感を消すカバー

ダイソーでお得すぎるティッシュケースカバーを発見しました！やわらかな風合いの、インド綿混のナチュラルドビーで高見え♡しかも洗濯できるので、清潔を保ちやすいです。ティッシュだけでなく、キッチンペーパーやお掃除シートなどにも使えて便利。こんなに凝ったアイテムなのに、110円（税込）なのが信じられません！

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商品情報

商品名：ティッシュケースカバー（インド綿混、ナチュラルドビー）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：17cm×30cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480666051

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ティッシュケースカバー（インド綿混、ナチュラルドビー）』という商品。ナチュラルな質感のおしゃれなティッシュケースカバーです。

インテリアにも馴染みやすい、やわらかな風合いのナチュラルドビーも素敵。

インド綿混のカバーが、100円ショップで購入できるとは思いませんでした！

生活感を消しておしゃれに保管！吊るせば省スペース化も叶う◎

カバーのサイズは約17cm×30cmとなっています。調べてみると、標準的なティッシュ箱のサイズは約11cm×24cm前後が基本となっているようなので、サイズが合えば箱ティッシュも入れられそうです。

今回はソフトパックティッシュを入れてみましたが、余裕をもって収納できました。面ファスナー付きなので、口をしっかりと閉じられるのも嬉しいポイントです。

そのまま置くと生活感が出やすいティッシュも、カバーに入れるだけで一気におしゃれに。空間にも馴染みます。

持ち手が付いているので、フックなどに掛けて吊るせるのもGOOD。置く場所がなくても、省スペースで保管できます。

キッチンペーパーやお掃除ペーパーにも使えて便利◎

ティッシュだけでなく、キッチンペーパーやお掃除ペーパーなどの収納にもおすすめです。

置き場所がない場所にも吊るせるので、お手洗いなどでも重宝します。洗濯も可能なので、清潔をキープできる点も助かります。

派手なパッケージも隠せて、すっきりとした空間作りを後押ししてくれますよ。

今回は、ダイソーの『ティッシュケースカバー（インド綿混、ナチュラルドビー）』をご紹介しました。

さすがに300円以上するだろうと思っていたのですが、値札を見て驚愕…110円（税込）でした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。