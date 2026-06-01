JALモバイルは、「搭乗者限定！航空券相当マイルプレゼントキャンペーン」を開始した。申し込み期間は8月31日まで、回線の開通期間は9月30日まで。

4月1日～8月31日の期間中にJALグループ便に対象運賃で搭乗し、期間中にJALモバイルを新規に契約したユーザーを対象に、合計1500マイルがプレゼントされる。対象は全プランで、10GB以上のプランでは通常の500マイルにキャンペーンボーナス1000マイルが加算され、2GBまたは5GBのプランでは通常0マイルのところにキャンペーンマイルとして1500マイルが付与される。

JALグループが運航する国内線および国際線の全路線全便が対象となるが、ジェットスター・ジャパン（GK）とのコードシェア便や、スプリング・ジャパン（IJ）、ジップエアー（ZG）の運航便はキャンペーンの対象外。フライトマイル積算対象の全運賃が対象となるが、3000円未満の運賃やマイルで交換した特典航空券、3歳未満の幼児券などはキャンペーンの対象外となる。

特典の適用は、キャンペーン期間中に1つのJMBお得意様番号につき1回線の契約が上限となる。2回線目以降の契約については、10GB以上のプランで通常の500マイルのみが適用され、2GBまたは5GBのプランでは対象外となる。

マイルの積算時期はJALモバイルの開通時期によって異なる。6月1日～8月1日に開通した場合は9月中、8月2日～9月30日に開通した場合は11月中に積算される予定となっている。なお、フライトマイルの事後登録手続きは8月31日までが対象となり、事後登録を利用した場合は開通時期に関わらず11月の積算となる可能性がある。