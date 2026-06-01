PayPayとPayPayカードは、「超PayPay祭」を6月19日に開始すると発表した。期間は7月31日まで。「PayPayスクラッチくじ」や「超PayPay祭 PayPayクーポン」、「PayPayクレジット紹介プログラム」が実施される。

PayPayスクラッチくじ（2026年6月）

「PayPayスクラッチくじ」では、対象店舗で「PayPay」または「PayPayカード（PayPayクレジット設定済み）」で200円以上決済すると、決済方法や条件に応じた確率で1等から3等のいずれかが当たる。本人確認（eKYC）済みのユーザーが対象となる。

1等では、最大で決済金額の全額分の「PayPayポイント」が進呈される。進呈上限は「PayPay」と「PayPayカード」の合算で10万ポイント。

決済方法などによって異なる色のスクラッチカードが決済後の画面に登場し、赤い画面の「PayPay残高（PayPay残高カード含む）」で決済した場合は、4回に1回の確率で1等から3等のいずれかが当たる。

青い画面の「PayPayクレジット」や「PayPayカード」で決済すると、1等から3等の当選確率が2回に1回へアップする。海外の実店舗で利用した場合は、別途開催中の「PayPay海外スクラッチくじ」が配布される。

スマホのタッチ決済で優遇

今回は、「PayPayカード」のスマートフォンのタッチ決済向けに優遇施策が実施される。「PayPayカード」を「Apple Pay」や「Google ウォレット」に設定してスマートフォンのタッチ決済を利用すると、1等から3等のいずれかが必ず当たる。なお、Google Payの利用は実店舗でのタッチ決済のみが「必ず当たる」の対象。

超PayPay祭 PayPayクーポン

当選確率一覧

「超PayPay祭」の期間中は、多様な加盟店の「PayPayクーポン」が配布される予定。対象の加盟店は、キャンペーンページで後日公開される。

「PayPayクーポン」は、PayPayアプリ上でクーポンを取得し、対象店舗においてPayPayで決済すると自動的にお得になるもの。

PayPayクレジット紹介プログラム

以下①～③の条件を満たすと、1人当たり「PayPayポイント」500ポイントが進呈される紹介プログラムにも参加できる。

「①紹介する人が、紹介コードを友だちに送る」「②紹介された人が、紹介コードの登録後『PayPayカード』に新規入会し『PayPayクレジット』の新規設定を行う」「③紹介された人が、プログラム期間内に『PayPayクレジット』または『PayPayカード』で1回決済する」の条件をすべて満たすと、紹介した人と紹介された人の両方に500ポイントが進呈される。

最大10人紹介可能で、紹介した人は最大5000ポイントまで進呈される。紹介される人は1回のみ500ポイントを受け取れる。なお、①②の条件は6月19日～7月31日の期間中に完了する必要がある。③はプログラム期間内に決済し、プログラム終了から30日後までに取引履歴で「支払い完了」と表示された決済が対象。