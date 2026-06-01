ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、「Apple Payでも！タッチでVisa割キャンペーン！」を6月11日～7月19日に実施する。Apple PayによるVisaのタッチ決済の利用促進を目的としたもので、「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」の第3弾として展開される。

キャンペーンでは、Visa割に登録したVisaカードをApple Payに設定し、期間中にApple PayでVisaのタッチ決済を1回1000円以上利用すると、「Visa割チャンス」に参加できる。抽選で1等500円、2等100円、3等5円がキャッシュバックされる。

当選確率は、1等が1％、2等が8％、3等が91％。過去6カ月、2025年12月～2026年5月にVisaでの取引がないカードは新規利用者として扱われ、初回ルーレットの還元額が2倍になる。

参加には、事前にVisa割へメールアドレスとカード番号を登録する必要がある。抽選には、Visa割から抽選メールが配信された後、240時間以内に参加する必要がある。抽選に参加できる回数は、1つのVisaカードにつき25回まで。

Visaによれば、2026年3月末時点で、日本のVisaの対面決済のうち約64％がタッチ決済の利用になっているという。