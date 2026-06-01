俳優の加藤清史郎が１日、都内で行われたフジテレビで３０日深夜に放送がスタートする連続ドラマ「スピナーベイト」の制作発表記者会見に出席した。

原作は２０２１年のアニメ「オッドタクシー」を手がけた此元和津也氏による漫画。青春の葛藤と連続殺人事件の謎が交錯する青春サスペンスだ。

フィッシング部に入部する高校生役の加藤は、制服を着崩した姿で登場。役作りはあまりしないタイプというが「放課後の時間、昼から夜にかけての撮影が多かった」と回想した。遅い時間での撮影では、夜食として食べたうどんを振り返り「食事で人はここまで心を豊かにできるのかと思った」と感動を交えて振り返った。

「撮影中の６割５分ぐらいは走ってた記憶がある」という加藤は、最初の現場で転んで流血した思い出も披露。撮影中に共演者で食べた弁当の唐揚げが大きかった話にも及び「これだけご飯の話が出てくるってことは、それだけ生活をともにしたということ」とキャストの絆を再確認した。

謎の男役を演じた駿河太郎は「正義の味方としてスパイスを加えた」と演技に納得。夜間の撮影で「あったかいご飯を食べられるのがうれしかった」と話すと、加藤は「時期的にも寒かったんでね」と笑顔で応じた。

ドラマは同局の動画配信サービス「ＦＯＤ」でも配信される。