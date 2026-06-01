バレーボール女子日本代表が5月27日から初めて大分県で合宿に臨み、5月30日はトレーニングマッチが一般に公開されました。

【写真を見る】バレーボール女子日本代表 大分初合宿 秋本美空が大学選抜との練習試合で躍動

バレー女子 8月のアジア選手権へ

県内で初となるバレーボール女子日本代表強化合宿。再来年のロスオリンピック出場権がかかる8月のアジア選手権にむけ、代表メンバー14人が5月27日から日田市でトレーニングを重ねています。

5月30日は代表チームとともに合宿に臨んでいる全日本大学選抜とのトレーニングマッチが一般向けに公開されました。

日本代表は、ドイツでプレーする19才の秋本美空ら若手が躍動。豪快なスパイクが決まると会場から大きな拍手が送られました。

（会場のファン）「ジャンプ力、レシーブ力、トスの高さとか全てが違います」「テレビで見るのと違うので迫力が一番すごかった」」

（児童）「プレーがすごい。こんなふうにできるようになりたいです」

県出身・飯山が将来の代表入りへ 大学選抜でアピール

また、対戦相手の全日本大学選抜からは、東九州龍谷高校（中津市）出身で東海大学4年の飯山エミリが出場。将来の代表入りへアピールしました。

（飯山エミリ）

「夏にあるアジア大会で日本代表が優勝するために、チーム全体でレベルアップできるように合宿に臨んでいます」

バレーボール女子日本代表の日田合宿は6月8日まで開催され、6日には小中学生を対象にした交流イベントも予定されています。