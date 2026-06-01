◇ナ・リーグ ブレーブス4−6レッズ（2026年5月31日 シンシナティ）

ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手（28）が5月31日（日本時間1日）、敵地でのレッズ戦に「1番・右翼」で先発出場。4試合連続本塁打となる7号先頭打者アーチを放った。

初回、相手先発・ロドロの第1球、外角高めシンカーを振り抜くと、打球は左翼スタンドへ一直線。打った瞬間、本塁打を確信する飛距離438フィート（約133・5メートル）の特大先頭打者アーチでいきなり先制点を奪った。先頭打者アーチは通算39本目でダイヤモンドを一周しながら大はしゃぎした。

アクーニャは28日（同29日）のレッドソックス戦で満塁本塁打を放って以降、これで4試合連発で4戦5発と大暴れ。さらにこの4試合の間に4盗塁も記録している。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、4試合で5本塁打4盗塁は、MLB史上初の「50−50」を達成した2024年の大谷翔平以来、史上4人目となった。

左ハムストリングを痛め5月3日から負傷者リスト入りしていたが、18日に復帰したアクーニャ。近年は故障がちだが、41本塁打＆73盗塁で「40−70」を達成し、MVPを受賞した23年シーズンのような輝きを取り戻しつつある。