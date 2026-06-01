【スガキヤ】80周年記念企画「夏の冷たいスガキヤフェア」、ロングセラー商品「クリぜん」が贅沢仕様で登場

スガキコシステムズが運営する『スガキヤ』は、2026年に迎えた創業80周年の記念企画第3弾として、2026年6月4日から7月29日までの間、一部店舗を除くスガキヤ店舗で「夏の冷たいスガキヤフェア」を開催し、80周年記念特別商品を販売する。あわせて、アプリ限定「夏の冷たいスガキヤフェア」も開催する。

【スガキヤ 80周年記念特別商品の画像はこちら】

【80周年記念特別商品を販売】

◆80周年特製クリームぜんざい(税込390円)

販売期間: 6月4日〜 ※なくなり次第終了

スガキヤで不動の人気のロングセラー商品「クリぜん」が贅沢仕様で登場する。高級品種として知られる北海道産の希少な「あかね大納言小豆」を使用したクリームぜんざいに、濃厚な「バター風味ソース」を合わせてあんバター風に仕上げた。食感のアクセントになる「抹茶わらび餅」と、80周年限定ロゴをプリントした「ハート型もなか」をトッピングしている。カップでの提供にも対応。

◆広島風辛つけ麺(単品:税込630円)

販売期間:6月4日〜 ※なくなり次第終了

ざるラーメンをアレンジした夏の始まりにぴったりなピリ辛味の特別な冷し麺。シャキシャキの「ゆでキャベツ」と肉、きゅうりをたっぷり盛り付け、コク旨醤油に香ばしいラー油、白ごま&粉唐辛子をブレンドした冷たい特製ピリ辛ダレを合わせた。ざるラーメン同様、通常のラーメンと比べて「麺1.5倍」の大満足ボリュームとした。

◆冷し担々麺(単品:税込630円)

販売期間:7月2日〜 ※なくなり次第終了

冬に大人気だった担々麺を、今夏は「冷し担々麺」として発売する。コク深い濃厚な胡麻だれに、爽やかな刺激が突き抜ける「青花椒オイル」と、辛味が広がる「旨辛ラー油」の2種を黄金比率でブレンド。白髪ネギときゅうりの清涼感が肉味噌の旨味を引き立てる。

【アプリ限定「夏の冷たいスガキヤフェア」も開催】

期間中、80周年記念商品をはじめとする対象商品を購入することで、手軽に参加できる「夏の冷たいスガキヤフェア」を実施する。レジでアプリ会員証を提示し、対象商品を購入することで参加。当選者には、8月1日にアプリのお知らせを配信する。

【対象商品】

ざるラーメン･冷しラーメン･広島風辛つけ麺･冷し担々麺･80周年特製クリームぜんざい･スーちゃんフラッペ 各種

【特典〈1〉】

対象商品を3個購入ごとにアプリスタンプ「8スタンプ」を全員にプレゼントする。

【特典〈2〉】

対象商品を5個購入ごとに約800円相当の豪華クーポンを全員にプレゼントする。

【特典〈3〉】

対象商品を5個購入した人の中から抽選で80人にプレミアム非売品「復刻限定グッズ(コレクションボックス サマー)」をプレゼントする。

開催期間:2026年6月4日〜7月29日

対象店舗:スガキヤ一部店舗を除く全店