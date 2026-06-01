◇MLB ブリュワーズ 2-0 アストロズ(日本時間1日、ダイキン・パーク)

アストロズの今井達也投手が今季7度目の先発登板。被安打はわずか3本に抑えるも、援護なく3敗目を喫しました。

前回登板では6回を無安打に抑え、チームの“継投ノーヒットノーラン”に貢献した今井投手。それ以来の登板となるこの日も、2回まで三者凡退に抑える好投を披露します。3回にはヒットと四球でランナーを背負うも、後続を打ち取り無失点。しかし4回には1アウトからヒットを浴び、ジェーク・バウアーズ選手の先制2ランを浴びました。それでも以降は持ち直し、以降は無安打。7回からはリリーバーにマウンドを託しました。

この日、今井投手と投げ合ったのは“怪物”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手。今季11試合目にして最速で100奪三振に到達するなど、サイ・ヤング賞候補としても注目される24歳の若き右腕です。この好投手相手にアストロズ打線は7回まで無得点。その後もブリュワーズ投手陣を攻略できず完封負けを喫しました。

この日の今井投手は6回110球を投げ、被安打3、奪三振5、与四球2、失点2。ここまで2勝3敗となっています。