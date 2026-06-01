6月は、LGBTQ＋の権利を啓発する活動・イベントが世界各地で実施される「プライド月間」です。認定NPO法人ReBitが行った「LGBTQ子ども・若者調査2025」によると、中高生の約9割が「学校で困難やハラスメントを経験した」と回答したそう。そのような中、出生時の性に違和感を抱く「性別違和」の状態にある子を持つ小児科医の松永正訓さんは「現在も光（仮名）は多くの生きづらさを抱えている。でもその中で自分にしかできないことを見つけ、生きるための基盤を作ろうとしている」と語ります。そこで今回は松永さんの著書『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】わが子が性別違和を訴えた。松永正訓『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』

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生きづらい小学校生活

子どもである光は背が伸びるのが早かった。小学３年生のときにはクラスで一番背が高かった。私は自分の子どもが、背が高くても低くてもどちらでもよかったが、早く背が伸びると最終的には第二次性徴も早く、身長も伸び止まるだろうと予測していた。

私のＰＣには７０００枚を超える写真が保管されている。家族の写真もあれば、仕事で使った写真もある。その中に小学３年生の夏の光の写真がある。スカートを穿いて、自転車にまたがって。でもこれが、光が見せた最後のスカート姿である。その頃、背中まであった髪を切り、ショートヘアになった。女子と遊ぶより男子の友だちが多いと妻から聞いていた。光は「男まさり」の女の子だった。

小学３年生の終わりに第二次性徴が訪れた。光はまだ９歳。私はそのことについてあまり関わっていない。男親にはそういうことがよく分からない。妻が光の面倒をみてくれていた。妻からは、光が月経の出血をものすごく嫌がっていると聞いた。それは当然だろうなというのが私の気持ちである。学校の小学３年生が使うトイレには汚物入れがなかった。妻は学校に申し入れて、用意してもらった。

ひと月経ち、またひと月が経つ。やがて月経の前になると、光は気分の不快を訴えるようになった。「気分が悪い」「イライラする」「落ち着かない」「学校に行きたくない」。これって誰にでも起きることなのか、私にはまったく分からない。妻は困惑した顔で「これってＰＭＳ（月経前症候群）じゃない？」と聞いてきた。

ＰＭＳとは月経前に現れる精神的・身体的な不調の総称である。イライラや不安、抑うつ、気分の落ち込み、集中力の低下などの精神症状が出る。また、乳房の痛みと張りや、下腹部の痛みと張り、頭痛、むくみ、肌荒れなどの身体症状が出る。月経開始とともに自然に軽快・消失するのが特徴となる。主な原因は女性ホルモンの変動であり、症状が重い場合は、ＰＭＤＤ（月経前不快気分障害）という診断名になる。

もしそうであれば、どう対応すればいいのか。これは専門家に任せるしかない。女性の性の悩みならば、国立病院機構千葉医療センターに婦人科の女性医師が行っている性カウンセリングがある。私は手紙を書き、妻の付き添いで光を受診させた。

どうすればいいか分からない

婦人科の医師は、妻から光のこれまでの症状を一通り聞くとすぐに言った。

「小学３年生でＰＭＳなんてありませんよ。小児科の病気だと思う。小児科に連絡するから、このまま小児科を受診してください」

あまりにそっけない言葉に妻は面食らった。だが、そう言われればしかたない。妻と光は小児科外来に移動し、待合室で名前を呼ばれるのを待った。小児科は予約していないし、待合室には子どもが溢れていたので呼ばれるまでかなり待つなと覚悟した。

やがて光の名前が呼ばれた。診察室に入ると女性医師が座っていた。のちに私は知るが、この医師は専門が神経だった。「神経」とは「精神科」ではない。脳とか末梢神経の働きを診る小児科医である。０歳児のときにお座りやハイハイが遅れていると、専門医として赤ちゃんを診るのが小児神経科の役割だ。アレルギー疾患とか感染症に比べて小児神経科を受診する患者は多く、小児科の中で最も外来患者の数が多いと言われている。

また、神経科の医師は、てんかんなどの純粋な脳や末梢神経の病気だけでなく、子どもの発育全体を診る機会も多い。そのため、小児の総合医的な実力を持っていることがよくある。この病院の小児科の常勤医は２名で一人はアレルギーが専門、もう一人が神経専門だった。光はたまたま小児神経医にあたったのだった。

その女性医師は、熱心に妻と光の話を聞いた。そして、妻に診察室の外で待機してもらい、光のしんどさに丁寧に耳を傾けた。医師は、婦人科の病気ではないことを説明し、女の子であれば誰でも同じように嫌な思いをすることを伝え、光を励ました。混雑している外来診療の中で、その医師は光のためにたっぷり時間を取ってくれたのだった。

光はとても納得することができた。われわれ夫婦も小児科医の対応がとてもうれしかった。しかし……問題は何も解決しなかった。月経が近づくと光は気分が塞ぎ、抑うつ的になった。自分で自分をどうすればいいか分からない状態になっていた。

学校に行けなくなった

学校生活が窮屈になっていく。学校は楽しいし、友だちもいる。先生もよくしてくれる。理由は分からないが、光の心には得体の知れない闇のようなものがのしかかっているように見える。５年生になり学校に行けない日が少しずつ増え、やがてそれは不登校という形になった。いじめを受けたわけではない、嫌なことがあったわけではない。なぜか学校に行けなくなった。

私は光にどう対応したらいいか分からなかった。叱ったり、宥めたり、励ましたり。光は元気なく、塞ぎ込んでいた。



（写真提供：Photo AC）

だが妻は動じていなかった。

「学校、行けなかったら行かなくていいよ。行きたくなったら行けばいいんだから。でもね、規則正しい生活をして。夜になったら寝る。朝になったら起きる。それから、なるべく母さんといろんな所に出かけよう。家にいると、心の栄養が痩せ細っちゃうよ。たくさん出かけて心に栄養をつけよう」

妻は、光を美術館や博物館、そして遊びのイベントがあればそこへ連れ出した。私は光の心が晴れればと思って、iPadを買い与えた。これまではスケッチブックに絵を描いていた。紙はいずれ色褪せる。デジタルで絵を描けば永遠に残る。iPadを渡して、使い方を説明しようと思いながら、仕事が忙しく１週間が経った。その頃には光は、自分でお絵描きアプリをダウンロードして指先を使って自由に絵を描いていた。

自宅には同級生の男子がその日一日のプリントなどを毎日下校時に届けてくれる。でも光の不登校が１か月、２か月となると、その子は音を上げてしまい、自宅に寄ってくれるのは週に１回になった。そして３か月が過ぎたところで、光は少しずつ学校に行くようになった。４か月目で復帰した。これもきっかけはなかった。

新しい世界に飛び込んでみたい

さて、時間をちょっと巻き戻す。光は２年生の頃からスイミング教室とピアノ教室に通っていた。４年生になり両方を止め、近所の進学塾に通い始めた。日能研とかサピックスとかの大手ではない。一クラス６名のこぢんまりした塾だった。

塾に通う中で、妻は光に本格的に中学受験を目指そうかと話を振った。このままでは、今の小学校の仲間たちと一緒に地元中学校に上がることになる。確かにいい友だちばかりではあるが、光は今の学校生活に行き詰まりのような心苦しさを抱えていた。光は「中学受験する」ときっぱり言った。新しい世界に飛び込んでみたいという気持ちだったらしい。

塾もときどき休んだりしたが、なんとか続けた。本格的な進学塾ではなかったので、授業中におしゃべりする生徒がいる。光はうるさくてがまんできず、泣きながら帰ってきたことも数えきれない。それでも日曜日は、模擬試験にがんばって出かけた。成績はわりあい優秀で、千葉県の「私立御三家」と呼ばれる中高一貫校を受けることにした。

入学試験が近づいていた。私は何も分かっていなかったが、妻は光が性同一性障害（性別違和）と気づいていた。そして、そういう子が中学校に入れば大きな問題を抱えることを妻は知っていた。

※本稿は、『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。