ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

【写真】湯加減を確認しようとする猫

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「遅いじゃないか」と文句を言われた

ひとり暮らしの50代の友人が、「驚かないでよ」と前置きをしてから私に話した。

彼女が自宅の窓ガラスを拭いていたら、後ろから「捨てられちゃったの？」という声がした。驚いて後ろを振り向いたが、誰もいない。下を見たら、旅行にでかけた姉夫婦から預かった６歳の猫がいた。

彼女は、かなり驚いたが、「捨てられたんじゃないよ。5日したら帰ってくるよ」と言った。すると猫は、「ニャーニャ」と鳴き、彼女には「そうか」と聞こえたそうだ。

私は猫に文句を言われた経験があるので、その話に驚かなかった。東京都内に住んでいた30年以上前のことだ。残業で遅くなり、自宅近くの夜道を歩き、街灯の下に来た時だった。猫が現れて私を見上げ、口を尖らすというか、髭の部分を尖らして、「なにやっていたんだ。遅いじゃないか」と怒ったように言った。街灯の明かりで、近所の家の猫だとわかった。

私は驚愕して、「えっ、ええー！？」と猫を見下ろしながら大声を出した。

すると猫は、「なにやっていたんだ。遅いじゃないか」と再び言ってから去った。

ニャーの発声を基本に、人間の言葉のイントネーションにしているようだが、はっきりと「なにやっていたんだ。遅いじゃないか」という文句に聞こえた。

家に帰って母に報告すると、母は全く驚かなかった。「あの猫を飼っている家の奥さんは仕事が忙しいから帰りが遅いんだよ。旦那さんがよく文句を言うんじゃないの？ それを猫が覚えてしまって、夜道を歩く女の人がいると、誰にでも文句を言っているのかもしれない。妹（私の叔母）も、可愛がっていた猫とよく会話をしていたよ」と、話していた。

落としモノの始末も要求

私の親しい人で、猫を飼っている、または飼っていた人は、「猫が話す」と言うのだろうか？と思った。

東京都内で鍼灸院を開業していた頃、私がたびたび通っていた鍼灸師の先生は、猫が大好きなので聞いてみた。先生は自宅で長年猫を飼っていて、いまは留守にする友人に頼まれると、『ベビーシッター』ではなく、『猫シッター』をたびたびしている。

「お腹が空くと『ごはぁ〜ん』と要求する」そうだ。さらに、落としモノ（糞）をすると、「私が綺麗にその場所を始末するまで『ニャゴ、ニャゴ、ニャゴ』と鳴き、『片付けろ！』と指令しているように聞こえる」とのことだ。

私の鋼鉄のように堅い肩こりを、鍼灸でほぐす腕をもつ女神のような先生に、落としモノの始末を命じるとは、なんという猫だ！私が猫なら、恐れ多くてとても指令できない。

数匹の猫たちと優雅に暮らしているように見えるが、実は会社でバリバリ働いている50代の女性たちにも聞いてみた。「『ごはぁ〜ん』」と催促する」、「『おはよ〜う』と挨拶する」、「猫はしゃべっているかは分からないが、音として認識しているみたいで、話しかける時に必ず同じ単語を使うと覚えていく」などの答えを得た。

「俺は怪我をしているんだぜ」と、包帯を巻いて歩く猫

私が13歳の時から9年間家で飼っていた猫の『チロ』は、人間のような言葉は発しなかったが、人間のすることをよく見ていた。

チロは、外に開くドアに鍵がかかっていないと、ノブに飛びつき、体重をかけてドアを開けようとした。襖や障子の戸は、前足で開けていた。閉めはしなかったが……。

ある日、左の前足が腫れていたので、母が獣医さんに電話すると、往診をしてくれた。

獣医さんが座布団の上に正座すると、チロはかしこまったように獣医さんの前に坐った。

母が「暴れるといけないから、押さえましょう」と立ち上がろうとすると、チロは左の前足を持ち上げた。「ここが痛いのだ」と見せているようで、獣医さんも母も私も驚いた。

「変わった猫ちゃんですねぇ」と獣医さんは言い、チロの左の前足を診察して、「傷がありますね。薬をつけます」と言った。チロは暴れず、大人しく薬をつけてもらい、包帯も巻いてもらっていた。それは不思議な光景だった。

獣医さんは、「包帯を噛んだりして、取れてしまってもいいですよ。明後日、また私は来ますから」と言い、帰った。

次の往診の日、私が学校から帰ると、母は「獣医さんはチロの包帯を見て、『奥さんは看護婦をしていたのですか？包帯の巻き方が見事ですね』とほめたから、『先生が巻いたままですよ』と言ったら、先生は自分をほめたので、顔を赤くして照れていた」と話した。

チロは包帯を巻かれると、その足を少ししか床につかず、「俺は怪我をしているんだぜ」という歩き方をして、包帯を取らなかったのだ。

私が手を怪我して母に包帯を巻かれた時や兄が足首を捻挫して歩く姿を、チロはじっと見ていたことを思い出した。チロが心配してくれているのだと思っていたのだが…。



しろぼしマーサから「急須からそそいだお茶は熱いのだ」と教育を受けるチロ。お客様の膝にチロは乗り、前足で茶碗のお茶の湯加減をみていた。何人ものお客様が、出されたお茶を飲めなくなった

トイレも人間の真似を…

ある日、玄関からシャーッシャーッという水の音がして、母と兄と私は見に行った。チロが、兄が愛用していた硬い革のショートブーツに坐り、排尿をしていた。その姿は、洋式便器に坐る人間のようだった。兄は「しょうがない。最後までやらせよう」と言い見ていた。チロが去ると、兄はショートブーツを洗い、陰干しをしていた。

母は父に、「洋式トイレに、チロを連れて入らないでよ」と説教をした。

父は読書が好きで、落としモノ（大便）に時間のかかる人で、和式トイレの便器の前に棚を作り、そこに本を置いて読んでいた。洋式トイレが家庭に普及されると、坐って本を読みたくて、すぐに洋式トイレにした。父は猫が大好きなので、チロをトイレに入れて、読書する自分の回りをウロウロさせていたのである。





母からトイレに持ち込むのを禁止されていた『本道楽』の父が集めた古本の一部。生活が苦しくなり、古本屋に相談したら、『復刻版』とかで高価買取は無理だった