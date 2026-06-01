北村匠海さんが教師役で主演する学園ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、月曜午後9時〜）の第8話が6月1日に放送される。

【写真】テレビ番組では特集コーナーが組まれ盛り上がる朝野たちだが…

原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。ドラマは、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。

北村さん演じる新米高校教師の朝野が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。北村さんは地上波連続ドラマ初主演で、教師役も初めて。

主題歌はVaundyさんの『イデアが溢れて眠れない』

＊以下、6月1日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

若狭小浜高校の海洋科学科の教師、朝野峻一（北村匠海）は、長い年月、生徒たちがつないでいる「宇宙食サバ缶プロジェクト」を見守ってきた。そしてついにJAXA（宇宙航空研究開発機構）が選ぶ宇宙日本食の候補に選出された！

テレビ番組では特集コーナーが組まれ、実習室で開発に向き合う寺尾瑠夏（伊東蒼）、小松崎菜那歌（平澤宏々路）、竹田奏仁（木村舷碁）、川上寿々（石田莉子）だけでなく、見守る朝野、教師として学校に戻ってきた菅原奈未（出口夏希）の姿が映し出され、小浜の人々も大盛り上がり。朝野の喜びもひとしおだ。



（『サバ缶、宇宙へ行く』／(c)フジテレビ）

宇宙食開発は、候補から認証に向けてJAXAによるオリエンテーリングが始まる。「宇宙日本食認証基準案」の開発を担当する木島真（神木隆之介）は海洋科学科に出向き、直々に指導する姿も。

木島は、高校生たちと朝野が企業と同等レベルの指導に耐えられるかどうかを心配していて…。

やっと掴んだ希望

よりいっそう「サバ缶を宇宙へ飛ばしたい！」という思いが高まる生徒たち。とくに瑠夏と奏仁は、試作作りにも余念がない。しかし、菜那歌と寿々は、地味な作業が続くことに不満を感じ始めていた。

同じ頃、テレビ出演などで注目を集める瑠夏たちを良く思わない三好勝哉（染谷隼生）らが、竹田大檎(安藤冶真)の弟、奏仁に目をつけ…。

やっと掴んだ「宇宙食サバ缶」認証への希望。奈未、寺尾創亮（黒崎煌代）たちから夢のバトンを受けとった瑠夏たちは思いをひとつに、夢に向き合うことができるのか―。