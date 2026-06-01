「大きくなったね！」華原朋美、息子とレゴランド満喫「息子くんすっごい楽しそう」 「優しいママさん」
歌手の華原朋美さんは5月31日、自身のInstagramを更新。レゴランド・ジャパン・リゾートでの息子とのプライベートショットを公開しました。
【写真】華原朋美、息子とレゴランドを満喫
コメントでは「朋ちゃん 素敵な表情です」「レゴのお洋服にポップコーンに、本当に親子仲良くよい思い出づくりですね。幸せのお裾分けありがとう！」「息子くんすっごい楽しそう」「朋ちゃん、キレイ」「本当に優しいママさん」「大きくなったね！」など、温かい声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】華原朋美、息子とレゴランドを満喫
レゴランド・ジャパンにお泊り華原さんは「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり&遊びまくりをしてきました。ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は最高に楽しかったです」とつづり、14枚の写真を披露。息子とのツーショットをはじめ、LEGOで遊ぶ姿やアスレチックを楽しむ様子など、親子で休日を満喫する姿が収められています。さらに「また来週もどこかに遊びに連れて行きたいなと思っちゃうくらい週末を楽しんできました。沢山の思い出をもっともっと作りたいなって思います。可愛くて仕方ない」と、息子への愛情あふれる思いも明かしました。
「しんちゃんコーデ可愛い！」華原さんは自身の公式X（旧Twitter）でも、たびたび息子との日常を発信しています。5月28日には「ハトさんが葉っぱを食べている姿を見て5分くらい何かを考えていました」とつづり、草むらの鳩をじっと見つめる息子の後ろ姿を公開。ファンからは「研究者の卵ですねw」「息子さんのしんちゃんコーデ可愛い！」「かわゆい息子ちゃん」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)