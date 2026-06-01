日曜夜9時からTBSで放送中の堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』。

【写真】険しい表情の櫻井さん

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務める堤真一さんが、天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じます。

そんな『ＧＩＦＴ』に出演する個性豊かなキャストを紹介します。

※以下ネタバレを含みます。

プライベートでも観戦

日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二（やなぎはら・しゅんじ）…櫻井翔さん

櫻井さんが演じるのは、日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二（やなぎはら・しゅんじ）。堤さん演じる伍鉄と柳原の緊迫感のあるシーンが展開されます。

櫻井さんは東京2020パラリンピックのＮＨＫのスペシャルナビゲーターや、車いすバスケットボールを題材にしたドラマで選手役を務めるなど、パラスポーツと深く関わってきました。

車いすラグビーは、長年取材だけでなくプライベートでも観戦していた競技の一つだったという櫻井さんが、物語をどう彩ってくれるのか注目です。

ＴＢＳドラマへの出演は、自身初となる政治家役を務めた『笑うマトリョーシカ』（2024年）以来、約2年ぶり。

「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」で5月31日に嵐としての活動を終えた櫻井さんの今後の活躍にも注目が集まります。

櫻井翔さんコメント

長年取材だけでなくプライベートでも観戦をさせていただいていた競技の一つでしたので、参加することができ嬉しかったです。

作品がクランクインしてから時間も経っていたので、そこに入っていくのは緊張しましたが、以前ご一緒した監督やスタッフの方たちもいたので楽しく撮影できました。主演の堤さんとお芝居では初めてご一緒することができたので嬉しかったですし、とても充実した時間になりました。

作品終盤のまたひとつ壁となるような緊迫感のあるシーンに参加させていただきましたので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。