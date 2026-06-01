銀杏BOYZは1日、公式サイトを通じ、この日開催を予定していた「銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆」F.A.D YOKOHAMA公演を中止すると発表した。メンバー・山本幹宗の体調不良のため。

以下、公式発表

いつも銀杏BOYZを応援いただきまして、誠にありがとうございます。

本日6月1日(月)開催を予定しておりました「銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆」F.A.D YOKOHAMA公演はメンバー・山本幹宗の体調不良により、やむなく公演を中止とさせていただきます。

振替公演、チケットの払い戻しの詳細は後日改めて銀杏BOYZオフィシャルサイト等にてご案内いたします。ご案内があるまではお手元のチケットは大切に保管いただきますようお願いいたします。

なお、公演は中止となりますが、グッズ販売につきましては本日16:00〜19:00にF.A.D YOKOHAMAにて実施いたします。

この度は急なご案内となり、公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2026年6月1日

銀杏BOYZスタッフ一同