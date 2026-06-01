ドジャースの球団公式インスタグラムが1日に更新された。山本由伸投手と人気アーティストグループとの記念写真を投稿した。

5月31日（日本人時間6月1日）、ドジャースタジアムでのドジャース―フィリーズ戦で始球式に登場した日本人7人組アーティストグループのXG。リーダーのJURINが、捕手役を務めたドジャースの佐々木朗希投手（24）相手にワンバウンド投球。観客からは拍手が起きた。

球団公式インスタグラムでは「ドジャースのユニフォーム姿で目覚めました。@xgofficial、立ち寄ってくれてありがとう」とXGと山本の記念写真や始球式の様子を投稿した。

ネットでは「勝利の女神！」「うらやましい！」「可愛すぎ注意報発令」などの声があがった。

この日のドジャースは、フィリーズ戦に快勝。5カード連続の勝ち越しを決めた。先発の山本由伸投手（27）は5回1/3を4安打無失点と好投し、今季5勝目をマーク。メジャー自己最多タイとなる10奪三振を奪い、防御率も2.86にまで良化した。大谷翔平投手も2試合ぶりのマルチ安打で勝利に貢献した。