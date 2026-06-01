【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）

【映像】闘志むき出しのダブルタックル

サッカー日本代表のFW塩貝健人が、闘志むき出しのダブルタックルで相手ボールを強奪。鬼気迫るプレーにファンも熱狂した。

5月31日、日本代表はアイスランド代表と国立競技場で対戦。W杯壮行試合は、86分のFW小川航基のゴールが決勝点となり、1-0と勝利で飾った。

塩貝は73分からピッチに立つと、試合終了間近の89分にアグレッシブな守備で魅せる。

1点リードで迎えた中、アイスランド代表が自陣からパスを繋いでビルドアップを図ってきた。日本代表は3-1-4-2のシステムで対応していたが、ブロックの中にうまく縦パスを差し込まれ、右サイドの内側から前進を許しかける。

しかし、そこで塩貝が爆発的なスプリントでプレスバック。ボールを前線に運ぼうとするMFクリスティアン・フリンソンに斜め左後ろからショルダータックル。相手のバランスを崩すことに成功し、自身もピッチに転倒しながらも素早く起き上がり、マイボールにした。

すると、DFロギ・トマソンが素早い寄せで即時奪回を仕掛けてきたが、これにも塩貝は力強く対応。左肩を激しくぶつけてボールをキープし、味方にパスを繋いだ。そして、ボールを離した直後にも執拗に身体をぶつけてきたトマソンに対し、身体をぶつけ返して応戦。自身よりも身長が8センチ高い相手だったが、一歩も引かない姿勢を示した。

この熱いプレーにファンはSNS上で「塩貝ファン大幅増」「塩貝選手、昔のイタリア代表のガットゥーゾくらい魂を感じるプレーだな」「塩貝気合い入ってて良いね好きだ」「塩貝のギラギラした表情がめちゃくちゃいいですね！！」「塩貝熱い」「塩貝親善試合の空気感じゃないw」「塩貝のメンタルよ」「塩貝選手めっさええやん」「塩貝のガツガツ感たまらんなぁ」と熱狂している。

一方で「大事な場面で、ファールもらいそうで怖い」「若さゆえの危険なプレー」とラフなプレーに不安の声も。

しかし「全員がこのくらいの気持ちで試合の最後まで戦わないと優勝できないのかもなぁ」「今の日本代表にいないような選手」「いい劇薬になりそうだね」と、A代表での出場が1試合で、プレータイムがわずか15分間ながら本大会のメンバー入りを果たした21歳のストライカーへの期待はむしろ高まっているようだ。

（ABEMA/サッカー日本代表）