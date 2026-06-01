【巨人】ジャイアンツジュニアの監督に黒田響生氏　コーチに和田恋氏が就任…選手募集スタート

巨人は１日、ＮＰＢジュニアトーナメントＫＯＮＡＭＩ ＣＵＰ ２０２６に参加する読売ジャイアンツジュニアチームの選手募集要項を発表した。

昨年の大会で監督を務めた西村健太朗氏は巨人３軍投手コーチ、同じくコーチを務めた大田泰示氏は２軍打撃コーチに就任し、新たなスタッフも発表された。

監督には敦賀気比高出身の元巨人育成選手で現ジャイアンツアカデミーコーチ、昨年もジュニアチームのコーチを務めていた黒田響生氏が就任。高知高出身で元巨人、楽天、現在はジャイアンツアカデミーコーチの和田恋氏もコーチに就任した。

【スタッフ】

代表・大森剛（巨人ＯＢ、内野手、ジャイアンツＵ１５多摩川ボーイズ代表）

監督・黒田響生（巨人ＯＢ、内野手）

コーチ・高田誠（巨人ＯＢ、捕手）

コーチ・和田恋（巨人ＯＢ、外野手）

コーチ・与那原大剛（巨人ＯＢ、投手）

マネジャー・成瀬功亮（巨人ＯＢ、投手）

サブマネジャー：北内真太（読売巨人軍野球振興部）

毎年１２月に行われているこの大会は子どもたちが「プロ野球への夢」という目標をより身近に持てるようにとの思いから２００５年に創設。軟式球で、チームの監督は各球団のＯＢ選手などが務め、選手は小学５、６年生で編成される。

【申込資格】

土日祝の活動に通える範囲内の小学６年生で、下記の条件〈１〉または〈２〉のどちらかを満たしている選手。※全国どこからでも申込可能。

〈１〉５０ｍ走７・５秒以内、または遠投が軟式６５ｍ、硬式６０ｍ、ソフトボール投げ５５ｍ以上

〈２〉大会成績優秀者や特別な能力を有する選手（コントロールが良い、ホームランを打てるなど）

【申込方法】

指定の動画を撮影のうえ巨人球団公式ホームページの申込フォームから。

【申込期間】

６月１日開始、６月３０日受け付け終了