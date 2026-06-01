試験やスポーツ、仕事…ここぞの局面で勝ちを掴む！最強開運待ち受け／木下レオン

期末試験や体育大会など、学生にとって今後を左右する勝負事が増える6月。

人気占術家・木下レオンさんによると、占い的にも「一年の中間にあたる6月はあらゆる面でふるいにかけられる勝負のとき」なのだそう。

そこで、戦いの前の最後の願かけに「勝負運」アップにつながる、木下さんおすすめの『スマホ待ち受け画面』をご紹介。仕事や資格取得など、大事な局面を迎えている人も、早速保存して、6月の待ち受け画面に設定してみて。

木下レオンさん監修！2026年6月「勝負運」を高める最強スマホ待ち受け画面は？

アグレッシブな「赤」×理性的な「青」

勝負運アップにおすすめのカラーは「赤」と「ネイビー」。赤は行動力、ネイビーは冷静さを表し、感情と理性のバランスを整える色の組み合わせです。

丙午（ひのえうま）の年にあたる2026年は、「火」の気が強まる「勢いの年」。燃え盛る炎のようにスピード感があり、感情の火もつきやすいため、勝負を挑みたくなる気持ちが強く出ます。そんな時こそ大切なのが冷静さです。火の勢いに負けて疲れてしまうと、いざ大切な勝負の時に力が出せません。

「矢印」＆「一本道」で目標へ迷わず前進！

おすすめモチーフは「矢印」や「一本道」。6⽉は迷いが出やすい一方で、決断した人だけが結果を出しやすい⽉まわりです。大事な勝負を目の前にすると、迷いが出やすいもの。目標に向かってまっすぐ突き進めるモチーフを取り入れれば、その決断を力強く後押ししてくれます。

※木下さんの取材をもとにオレンジページでイラスト化

↑このイラストをスマホの待ち受け画面に設定するだけでOK ！

今月、何か挑みたいことがある人は、努力を積み重ねつつ、運も味方につけて勝利を手にしましょう。

教えてくれたのは……

木下レオンさん

福岡県出身。占術家。四柱推命・九星気学・神通力・仏教の智慧を融合し、“迷いの奥にある本当の道”を導き出す独自の【帝王占術】を確立。テレビ「突然ですが占ってもいいですか？」(フジテレビ系)など、さまざまなメディアに登場している。