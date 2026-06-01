2026年6月開運カレンダー★金運最強「己巳の日×一粒万倍日」はいつ？絶対に避けたい“大凶日”も丸ごと解説！
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「2026年6月の吉日カレンダー｜一粒万倍日・大安・己巳の日など開運日を全部まとめ」を特集。
梅雨の季節も、暦には金運・財運・スタート運の吉日が続きます。一粒万倍日・己巳の日・大安・寅の日--6月の開運スケジュールを丸ごと解説します。
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6月の暦まとめ（早見表）
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【一粒万倍日】12日（金）・13日（土）・24日（水）・25日（木）の4回
【大安】5日（金）・11日（木）・15日（月）・21日（日）・27日（土）
【友引】2日（火）・8日（月）・14日（日）・18日（木）・24日（水）・30日（火）
【寅の日】9日（火）・21日（日）
【巳の日】12日（金）
【己巳の日】24日（水）※60日に一度の巳の日最上位
【不成就日】5日（金）・13日（土）・19日（金）・27日（土）
【二十四節気】芒種：6日（土）／夏至：21日（日）
【父の日】21日（日）
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6月の注目吉日ピックアップ
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■ 6月9日（火） 寅の日×先負 ／不成就日なし
金運の吉日・寅の日。午後から行動するのが吉。
「千里往って千里還る」虎の伝承から、財布の使い始め・宝くじ・旅行の出発に縁起が良いとされる日です。六曜は先負のため、行動は午後から始めるのがおすすめ。不成就日との重なりはなく、クリーンな金運吉日です。
やって良いこと：財布の使い始め／宝くじの購入／旅行・遠出の出発／口座開設・貯金スタート／神社参拝（午後から）
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■ 6月11日（木） 大安 ／不成就日なし
不成就日なしのクリーンな大安。節目の日取りに最適。
六曜最良の吉日で、凶日との重なりが一切ない。入籍・開業・契約・引っ越しなど、大切な節目の日取りとしても安心して選べる日です。6月の大安5日のうち、不成就日なしはこの日と21日のみ。
やって良いこと：入籍・婚姻届提出／開業・新規事業スタート／契約・引っ越し／財布の新調・使い始め／神社参拝
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■ 6月12日（金） 一粒万倍日×巳の日×赤口 ／不成就日なし
一粒万倍日×巳の日の金運吉日。ただし赤口のため時間帯に注意。
「種まきの日」一粒万倍日と弁財天の縁日・巳の日が重なる金運の強い日です。財布の新調・口座開設・貯金スタート・積立投資に向いているとされます。ただし六曜は赤口で、吉とされるのは11〜13時ごろのみ。それ以外の時間帯は凶とされているため、縁起担ぎの行動は正午前後に集中させるか、時間帯を意識して行動するのがおすすめです。
やって良いこと：財布の新調・使い始め（11〜13時）／口座開設・積立設定／弁財天を祀る神社への参拝（正午前後）／宝くじの購入
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■ 6月13日（土） 一粒万倍日×不成就日×先勝 ／要注意
一粒万倍日だが不成就日と重なる土曜日。大きな決断は別日に。
一粒万倍日の吉の力が不成就日と重なるため、入籍・開業・大きな契約など節目の行事には別の日を選ぶのが無難とされます。「整える・準備する日」として使い、翌週以降の吉日にスタートを持ち込む使い方も一つです。先勝の午前中に小さな縁起担ぎ（参拝・財布の整理など）を行う程度であれば問題ないとされています。
注意：入籍・開業・大きな契約はNG／借金・人からものを借りることは特に注意
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■ 6月21日（日） 大安×寅の日×夏至×父の日 ／不成就日なし
大安×寅の日×夏至×父の日が重なる6月最注目日。
六曜最良の大安に金運の寅の日、さらに1年で最も昼が長い夏至が重なる特別な日曜日です。父の日という家族の節目とも重なるため、大切な人との時間を「開運行動」として自然に組み込めます。不成就日なし。6月で最も行動しやすい開運日です。
ただし寅の日の慣習として、入籍・結婚式には向かないとされています（「出て行ったものが戻る＝出戻り」を連想させるため）。婚姻関係の慶事は別の吉日を選ぶのが安心です。
やって良いこと：財布の使い始め／旅行・遠出の出発／開業・新規プロジェクトのスタート／大切な人へのお祝い・贈り物／神社参拝／父の日のお出かけ・食事
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■ 6月24日（水） 一粒万倍日×己巳の日×友引 ／不成就日なし
一粒万倍日×己巳の日×友引。6月の金運最強日。
60日に一度しか巡ってこない己巳の日（巳の日の中で最上位）と一粒万倍日が重なる、6月で最も金運が強いとされる日です。弁財天が最も力を発揮するとされる日でもあり、弁財天を祀る神社への参拝には最高のタイミングです。不成就日なし。
友引のため、行動は午前中（〜11時ごろ）か夕方（15時〜）がおすすめ。昼（11〜13時ごろ）は凶とされています。
やって良いこと：弁財天を祀る神社への参拝・金運祈願／財布の新調・使い始め／口座開設・積立投資のスタート／宝くじの購入／大切な人へのお祝い・贈り物
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■ 6月25日（木） 一粒万倍日×先負 ／不成就日なし
前日24日と2日連続の一粒万倍日。午後から行動が吉。
6月24日（己巳の日）の流れをそのまま翌日に続けるように使える一粒万倍日です。先負のため午後から行動するのが吉。「24日に決断・スタート宣言、25日に具体的な行動」という2日間の使い方もおすすめです。
やって良いこと：財布の使い始め（午後から）／新しい習慣・勉強のスタート／口座開設・手続き（午後から）
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要注意日まとめ｜6月の不成就日4回
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6月5日（金） 大安×不成就日
大安ながら不成就日と重なる。縁起を重視するなら入籍・開業・大きな契約は避けるのが無難。日常の縁起担ぎや整理・見直しの日として活用するのがおすすめ。
6月13日（土） 一粒万倍日×不成就日（→上記で詳細解説）
6月19日（金） 先負×不成就日 ※受死日も重なる大凶日
不成就日に加え、「受死日（じゅしにち）」という複数の凶が重なる日です。この日はできるだけ大切な行動・決断は避けた方が無難とされています。
6月27日（土） 大安×不成就日
5日と同じく大安と不成就日が重なる日。節目の大切な決断よりも、普段の縁起担ぎや断捨離・整理整頓などの「整える行動」に向いた日とされています。
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6月の暦の特別な節目
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6月6日（土） 芒種（ぼうしゅ）
二十四節気の第9番目。「芒（のぎ）を持つ穀物の種をまく時節」という意味で、田植えや麦刈りの頃にあたります。6月6日はお稽古事を始めると上達が早いとされる日でもあり、楽器・書道・生け花など習い事のスタートに縁起が良いとされています。
▼ 芒種の日に向いていること
楽器・書道・生け花などの習い事をスタートする／勉強・資格取得の開始日にする／新しいスキルを身につける行動を始める
6月21日（日） 夏至（げし）＋父の日
1年で最も昼が長い日。陽のエネルギーが最も高まるとされ、古くから転換点・節目の日として重視されてきました。2026年は大安×寅の日とも重なり、開運行動のタイミングとして申し分ない日です。また父の日（6月第3日曜日）とも重なるため、家族への感謝を伝えるのにも向いた一日です。
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【おさらい】2026年6月の開運カレンダー・早見表
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・6月9日（火） 寅の日×先負 不成就日なし。午後から金運行動が吉
・6月11日（木） 大安 クリーンな大安。入籍・開業・契約など節目の日取りに最適
・6月12日（金） 一粒万倍日×巳の日×赤口 金運吉日。正午前後の行動が吉
・6月13日（土） 一粒万倍日×不成就日 大きな決断は控えめに。準備・整理の日として活用
・6月21日（日） 大安×寅の日×夏至×父の日 6月最注目の週末吉日。不成就日なし
・6月24日（水） 一粒万倍日×己巳の日×友引 6月金運最強日。弁財天参拝・財布新調・口座開設に
・6月25日（木） 一粒万倍日×先負 24日と2日連続の種まき日。午後から行動が吉
・要注意：5日・13日・19日・27日 不成就日。節目の大きな決断は避けるのが無難。特に19日は受死日も重なる
◆ジメジメしめった6月の縁起担ぎを
梅雨の時期は気分が上がりにくいと感じる方も多いですが、暦の上では金運・財運の吉日がしっかりと揃っています。特に6月24日の一粒万倍日×己巳の日は、弁財天のエネルギーが最も高まるとされる特別な組み合わせ。大雨でも、足を運べる近くの神社にお参りするだけでも縁起担ぎになります。
月の始まりにこのカレンダーをチェックして、「この日に何をしようか」と考えるだけでも、行動に小さなメリハリが生まれるかもしれません。
梅雨の季節も、暦には金運・財運・スタート運の吉日が続きます。一粒万倍日・己巳の日・大安・寅の日--6月の開運スケジュールを丸ごと解説します。
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【一粒万倍日】12日（金）・13日（土）・24日（水）・25日（木）の4回
【大安】5日（金）・11日（木）・15日（月）・21日（日）・27日（土）
【友引】2日（火）・8日（月）・14日（日）・18日（木）・24日（水）・30日（火）
【寅の日】9日（火）・21日（日）
【巳の日】12日（金）
【己巳の日】24日（水）※60日に一度の巳の日最上位
【不成就日】5日（金）・13日（土）・19日（金）・27日（土）
【二十四節気】芒種：6日（土）／夏至：21日（日）
【父の日】21日（日）
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6月の注目吉日ピックアップ
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■ 6月9日（火） 寅の日×先負 ／不成就日なし
金運の吉日・寅の日。午後から行動するのが吉。
「千里往って千里還る」虎の伝承から、財布の使い始め・宝くじ・旅行の出発に縁起が良いとされる日です。六曜は先負のため、行動は午後から始めるのがおすすめ。不成就日との重なりはなく、クリーンな金運吉日です。
やって良いこと：財布の使い始め／宝くじの購入／旅行・遠出の出発／口座開設・貯金スタート／神社参拝（午後から）
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■ 6月11日（木） 大安 ／不成就日なし
不成就日なしのクリーンな大安。節目の日取りに最適。
六曜最良の吉日で、凶日との重なりが一切ない。入籍・開業・契約・引っ越しなど、大切な節目の日取りとしても安心して選べる日です。6月の大安5日のうち、不成就日なしはこの日と21日のみ。
やって良いこと：入籍・婚姻届提出／開業・新規事業スタート／契約・引っ越し／財布の新調・使い始め／神社参拝
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■ 6月12日（金） 一粒万倍日×巳の日×赤口 ／不成就日なし
一粒万倍日×巳の日の金運吉日。ただし赤口のため時間帯に注意。
「種まきの日」一粒万倍日と弁財天の縁日・巳の日が重なる金運の強い日です。財布の新調・口座開設・貯金スタート・積立投資に向いているとされます。ただし六曜は赤口で、吉とされるのは11〜13時ごろのみ。それ以外の時間帯は凶とされているため、縁起担ぎの行動は正午前後に集中させるか、時間帯を意識して行動するのがおすすめです。
やって良いこと：財布の新調・使い始め（11〜13時）／口座開設・積立設定／弁財天を祀る神社への参拝（正午前後）／宝くじの購入
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■ 6月13日（土） 一粒万倍日×不成就日×先勝 ／要注意
一粒万倍日だが不成就日と重なる土曜日。大きな決断は別日に。
一粒万倍日の吉の力が不成就日と重なるため、入籍・開業・大きな契約など節目の行事には別の日を選ぶのが無難とされます。「整える・準備する日」として使い、翌週以降の吉日にスタートを持ち込む使い方も一つです。先勝の午前中に小さな縁起担ぎ（参拝・財布の整理など）を行う程度であれば問題ないとされています。
注意：入籍・開業・大きな契約はNG／借金・人からものを借りることは特に注意
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■ 6月21日（日） 大安×寅の日×夏至×父の日 ／不成就日なし
大安×寅の日×夏至×父の日が重なる6月最注目日。
六曜最良の大安に金運の寅の日、さらに1年で最も昼が長い夏至が重なる特別な日曜日です。父の日という家族の節目とも重なるため、大切な人との時間を「開運行動」として自然に組み込めます。不成就日なし。6月で最も行動しやすい開運日です。
ただし寅の日の慣習として、入籍・結婚式には向かないとされています（「出て行ったものが戻る＝出戻り」を連想させるため）。婚姻関係の慶事は別の吉日を選ぶのが安心です。
やって良いこと：財布の使い始め／旅行・遠出の出発／開業・新規プロジェクトのスタート／大切な人へのお祝い・贈り物／神社参拝／父の日のお出かけ・食事
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■ 6月24日（水） 一粒万倍日×己巳の日×友引 ／不成就日なし
一粒万倍日×己巳の日×友引。6月の金運最強日。
60日に一度しか巡ってこない己巳の日（巳の日の中で最上位）と一粒万倍日が重なる、6月で最も金運が強いとされる日です。弁財天が最も力を発揮するとされる日でもあり、弁財天を祀る神社への参拝には最高のタイミングです。不成就日なし。
友引のため、行動は午前中（〜11時ごろ）か夕方（15時〜）がおすすめ。昼（11〜13時ごろ）は凶とされています。
やって良いこと：弁財天を祀る神社への参拝・金運祈願／財布の新調・使い始め／口座開設・積立投資のスタート／宝くじの購入／大切な人へのお祝い・贈り物
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■ 6月25日（木） 一粒万倍日×先負 ／不成就日なし
前日24日と2日連続の一粒万倍日。午後から行動が吉。
6月24日（己巳の日）の流れをそのまま翌日に続けるように使える一粒万倍日です。先負のため午後から行動するのが吉。「24日に決断・スタート宣言、25日に具体的な行動」という2日間の使い方もおすすめです。
やって良いこと：財布の使い始め（午後から）／新しい習慣・勉強のスタート／口座開設・手続き（午後から）
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要注意日まとめ｜6月の不成就日4回
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6月5日（金） 大安×不成就日
大安ながら不成就日と重なる。縁起を重視するなら入籍・開業・大きな契約は避けるのが無難。日常の縁起担ぎや整理・見直しの日として活用するのがおすすめ。
6月13日（土） 一粒万倍日×不成就日（→上記で詳細解説）
6月19日（金） 先負×不成就日 ※受死日も重なる大凶日
不成就日に加え、「受死日（じゅしにち）」という複数の凶が重なる日です。この日はできるだけ大切な行動・決断は避けた方が無難とされています。
6月27日（土） 大安×不成就日
5日と同じく大安と不成就日が重なる日。節目の大切な決断よりも、普段の縁起担ぎや断捨離・整理整頓などの「整える行動」に向いた日とされています。
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6月の暦の特別な節目
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6月6日（土） 芒種（ぼうしゅ）
二十四節気の第9番目。「芒（のぎ）を持つ穀物の種をまく時節」という意味で、田植えや麦刈りの頃にあたります。6月6日はお稽古事を始めると上達が早いとされる日でもあり、楽器・書道・生け花など習い事のスタートに縁起が良いとされています。
▼ 芒種の日に向いていること
楽器・書道・生け花などの習い事をスタートする／勉強・資格取得の開始日にする／新しいスキルを身につける行動を始める
6月21日（日） 夏至（げし）＋父の日
1年で最も昼が長い日。陽のエネルギーが最も高まるとされ、古くから転換点・節目の日として重視されてきました。2026年は大安×寅の日とも重なり、開運行動のタイミングとして申し分ない日です。また父の日（6月第3日曜日）とも重なるため、家族への感謝を伝えるのにも向いた一日です。
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【おさらい】2026年6月の開運カレンダー・早見表
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・6月9日（火） 寅の日×先負 不成就日なし。午後から金運行動が吉
・6月11日（木） 大安 クリーンな大安。入籍・開業・契約など節目の日取りに最適
・6月12日（金） 一粒万倍日×巳の日×赤口 金運吉日。正午前後の行動が吉
・6月13日（土） 一粒万倍日×不成就日 大きな決断は控えめに。準備・整理の日として活用
・6月21日（日） 大安×寅の日×夏至×父の日 6月最注目の週末吉日。不成就日なし
・6月24日（水） 一粒万倍日×己巳の日×友引 6月金運最強日。弁財天参拝・財布新調・口座開設に
・6月25日（木） 一粒万倍日×先負 24日と2日連続の種まき日。午後から行動が吉
・要注意：5日・13日・19日・27日 不成就日。節目の大きな決断は避けるのが無難。特に19日は受死日も重なる
◆ジメジメしめった6月の縁起担ぎを
梅雨の時期は気分が上がりにくいと感じる方も多いですが、暦の上では金運・財運の吉日がしっかりと揃っています。特に6月24日の一粒万倍日×己巳の日は、弁財天のエネルギーが最も高まるとされる特別な組み合わせ。大雨でも、足を運べる近くの神社にお参りするだけでも縁起担ぎになります。
月の始まりにこのカレンダーをチェックして、「この日に何をしようか」と考えるだけでも、行動に小さなメリハリが生まれるかもしれません。