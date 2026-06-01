アンガールズ田中卓志、5月に誕生・長男の“カープユニ姿”を公開「パパ譲りで大きい」「手脚長い!!」
5月に第1子男児誕生を発表した、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が同月31日、自身のインスタグラムを更新。長男の愛らしいショットを公開した。
【写真】パパ譲り？「大きい」「手脚長い!!」と反響、5月に誕生したアンガールズ田中卓志の長男
田中は「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ！選手に届けー！」とつづり、まだ幼い長男がカープユニフォームを着てベビーカーに寝るほほ笑ましい姿を披露している。
父親の一面を感じられる投稿に松本明子が「田中ジュニア、パパ譲り、大きいですね！素晴らしい」と反応したほか、コメント欄には「カープ坊や」「可愛いぃぃぃ」「息子さん大きくなってる」「カープの英才教育」「手脚長い!!パパに似て身長も大きそう」「パパ譲りで大きい」「ムチムチかわいい」などと反響が集まっていた。
【写真】パパ譲り？「大きい」「手脚長い!!」と反響、5月に誕生したアンガールズ田中卓志の長男
田中は「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ！選手に届けー！」とつづり、まだ幼い長男がカープユニフォームを着てベビーカーに寝るほほ笑ましい姿を披露している。
父親の一面を感じられる投稿に松本明子が「田中ジュニア、パパ譲り、大きいですね！素晴らしい」と反応したほか、コメント欄には「カープ坊や」「可愛いぃぃぃ」「息子さん大きくなってる」「カープの英才教育」「手脚長い!!パパに似て身長も大きそう」「パパ譲りで大きい」「ムチムチかわいい」などと反響が集まっていた。