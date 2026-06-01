ビアードパパ、夏の定番「恐竜のガリガリたまごシュー」が今年も登場 クッキー生地を二度焼きで“ザクッ！ガリッ！”食感が楽しめる

ビアードパパ、夏の定番「恐竜のガリガリたまごシュー」が今年も登場 クッキー生地を二度焼きで“ザクッ！ガリッ！”食感が楽しめる