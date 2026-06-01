銀杏BOYZ、ツアー当日中止を発表 メンバーの体調不良により「心よりお詫び申し上げます」
ロックバンド・銀杏BOYZは1日、同日予定していた「銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆」F.A.D YOKOHAMA公演の中止を発表した。
【写真】まるで別人！ロングヘア＆髭面の峯田和伸
同バンドは公式サイトで「本日6月1日(月)開催を予定しておりました『銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆』F.A.D YOKOHAMA公演はメンバー・山本幹宗の体調不良により、やむなく公演を中止とさせていただきます」と伝えた。
直前の発表となったことを受け、「この度は急なご案内となり、公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
振替公演、チケットの払い戻しの詳細は後日改めて周知するとした一方、グッズ販売については、午後4時から同9時まで会場で実施するとした。
【写真】まるで別人！ロングヘア＆髭面の峯田和伸
同バンドは公式サイトで「本日6月1日(月)開催を予定しておりました『銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆』F.A.D YOKOHAMA公演はメンバー・山本幹宗の体調不良により、やむなく公演を中止とさせていただきます」と伝えた。
振替公演、チケットの払い戻しの詳細は後日改めて周知するとした一方、グッズ販売については、午後4時から同9時まで会場で実施するとした。