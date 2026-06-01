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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「銀行」が２７位となっている。東証３３業種別指数で「銀行業」は昨年末から５月末時点で約２３％上昇と堅調に推移している。



市場には、日銀による追加利上げ観測が根強い。６月は１５～１６日に日銀金融政策決定会合が開催されるが、ここで０．２５％の利上げが行われるとの見方が出ている。７月３０～３１日の会合までを含めれば、９割近い確率で利上げが見込まれている。これを受け、市場では金利上昇による利ざや拡大に伴う銀行収益の改善が期待されている。３日には植田和男日銀総裁が講演を行う予定であり、その内容も関心を集めている。



三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>といったメガバンクに加え、しずおかフィナンシャルグループ<5831.T>や七十七銀行<8341.T>、ふくおかフィナンシャルグループ<8354.T>といった地銀株なども注目されている。



出所：MINKABU PRESS